Tot el que has de saber per sobreviure a la crisi energètica

El moment que estem vivint és complicat. Amb la guerra d’Ucraïna i l’onada de calor, l’energia ha començat a pujar de preu. D’aquesta manera, doncs, és complicat seguir una rutina estable per poder estalviar al màxim. Des del govern espanyol amb el suport de la Generalitat ja s’han implementat algunes mesures restrictives per intentar pal·liar els efectes de la crisi energètica. Tot i això, hi ha alguns trucs per poder estalviar a casa. És per això que algunes companyies energètiques han posat a disposició dels seus clients alguns consells clau per poder passar la crisi energètica de manera equilibrada. Aquí hi ha alguns exemples per poder disminuir les despeses d’energia que es generen i es continuaran generant de cara a aquest hivern:

Apagar els llums i els aparells en stand by

No hi ha res que agradi més que una casa ben il·luminada. Tot i això, per estalviar energia és essencial apagar els llums dels llocs en els quals no estiguem treballant o descansant. En aquest sentit, cal tenir cura d’aquestes petites coses que poden marcar una gran diferència a la factura de la llum. També és essencial desconnectar els aparells quan no els estiguem utilitzant, així com treure els cables connectats que no tingui una funció en el moment. Molts dels nostres aparells tenen una funció stand by, que implica que encara consumeixen energia tot i no estar encesos És per això, que és molt important desconnectar-los i tornar-los a connectar només quan s’estiguin utilitzant.

Canviar les bombetes incandescents per bombetes de baix consum o bombetes LED

Pot semblar una ximpleria, però la classe de bombetes que s’utilitzen a casa també afecten la factura de la llum a final de mes. És per això, que moltes empreses energètiques recomanen canviar les bombetes incandescents per llum de baix consum o LED, que poden ser més cares a la botiga, però que a la llarga acaben estalviant energia, perquè en consumeixen molta menys.

Rentar la roba amb aigua freda pot fer estalviar energia / Pixabay

Rentar la roba amb aigua freda

Un altre dels grans errors que cometem és rentar la roba amb aigua calenta. No hi ha cap necessitat d’utilitzar aigua calenta per rentar la roba mentre no hi hagi cap taca que requereixi una rentada més especial. En aquest sentit, encendre la rentadora a 30 graus pot arribar a estalviar un 90% de l’energia que fa servir la rentadora, segons afirmen diferents companyies elèctriques. És per això, que pot canviar molt la factura energètica si decidim començar a rentar la roba amb aigua freda.

Contractar la tarifa de llum adequada

Un dels grans problemes que ha sortit a la llum durant aquesta crisi energètica és les tarifes que no s’adeqüen a les necessitats dels qui les utilitzen. D’aquesta manera, cal mirar-se bé la tarifa que més és la més adient per les necessitats de la casa. Cal saber la potència i l’ús que se’n fa per poder triar la que farà que a final de mes no es paguin més diners dels necessaris.

Omplir sempre el rentaplats

En moltes ocasions durant el dia no omplim el rentaplats i així i tot el fem funcionar. Arran de la crisi energètica, les empreses recomanen no engegar el rentaplats fins que sigui necessari, és a dir quan estigui ple. D’aquesta manera, s’estalvia malgastar aigua i electricitat per rentar uns quants plats. Així doncs, és més efectiu i es pot reflectir a la factura a final de més encendre el rentaplats quan ja no hi cap ni una forquilla.

Evitar tapar els radiadors

Durant l’hivern moltes vegades s’utilitza el radiador per escalfar la roba o acabar d’eixugar allò que no ha acabat de quedar bé en sortir de la rentadora. Doncs bé, segons asseguren algunes empreses energètiques aquestes pràctiques han de parar perquè poden obstruir l’escalfor que desprenen aquests aparells. Així doncs, per poder aprofitar al màxim l’energia a l’hivern cal deixar els radiadors completament buits perquè puguin esclafar en la seva màxima potència.

El preu de la llum està a punt de superar el seu rècord històric / ACN

Aprofitar la llum natural

La principal font de llum és el sol i d’això no hi ha cap dubte. De fet, està provat que la llum natural ajuda a poder treballar o fer feines de manera més àgil. Així doncs, un altre dels grans consells que podrien fer estalviar en les factures energètiques és aprofitar al màxim la llum natural que hi ha a la casa. Moure mobles o fins i tot anar canviant de lloc de treball -en la mesura del que sigui possible- per poder estar més temps aprofitant la llum natural.

Ventilar en moments on s’està més fresc

Tenir la casa tancada tot el dia carrega l’ambient i fa que sigui més difícil viure-hi. És per això, que és essencial ventilar, és a dir, obrir finestres si portes i crear corrents d’aire perquè es pugui refrescar i renovar l’ambient. Tot i això, cal fer-ho de manera intel·ligent per estalviar energia. Per exemple, si hem estat amb l’aire condicionat engegat, es pot aprofitar un moment de la nit o de la tarda, que és quan fa més fred, per obrir les finestres i refrescar l’ambient. D’aquesta manera, s’optimitza al màxim l’ús de ventiladors o esclafadors.

Un ventilador pot ser suficient

Els electrodomèstics com els aires condicionats gasten moltíssima energia. És per això, que ja es recomana que no estiguin funcionant durant la nit o quan algú no està utilitzant l’habitació. Així i tot, a causa de la crisi energètica i l’encariment de l’electricitat, un dels consells que més està sonant és l’ús de ventiladors en comptes d’aires condicionats, ja que gasten molt menys i poden ser igual d’eficaços.