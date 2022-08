Rússia sosté que la invasió d’Ucraïna va “d’acord amb el planejat”

6 mesos després del començament de la guerra a Ucraïna les autoritats russes continuen sostenint que l’operació militar va sobre el previst. Concretament ho ha dit el ministre de Defensa de Rússia, Serguei Shoigu, que ha assenyalat que l'”operació militar especial” a l’est d’Ucraïna que va emprendre el 24 de febrer d’aquest any el president rus, Vladimir Putin, continua “d’acord amb el planejat”. Justament aquests 6 mesos coincideixen amb el Dia de la Independència d’Ucraïna, una data que ha esdevingut simbòlica per a Kíiv.

Shoigu ha insistit que l’exèrcit rus està fent “un treball sistemàtic als territoris alliberats per a establir una vida pacífica” que resolgui el conflicte, el que a la pràctica vol dir que Ucraïna acabi cedint territoris que s’adhereixin a Rússia.

Acusen Ucraïna d’actuar com a terroristes

El cap de Defensa de Rússia ha acusat les unitats militars ucraïneses d’utilitzar tàctiques de terra arrasada i “violar flagrantment les normes internacionals” a banda d'”actuar com a terroristes“. “Utilitzen a la població com a escut humà”, ha acusat Shoigu segons recull l’agència de notícies TASS. El ministre també ha dit que Ucraïna es nega a complir els acords de Minsk, pel que hi ha una “amenaça real” per als residents de la regió del Donbas que justifica la intervenció russa. De fet, ha definit “l’operació militar especial” com “necessària”.

En paral·lel, el ministre de Defensa ha assenyalat que la desacceleració de les accions sobre territori ucraïnès són una decisió “conscient” del Kremlin que es fa “deliberadament per a evitar baixes civils”. “Avui s’ha desfermat una dura guerra de sancions i informació contra Rússia. El conflicte a Ucraïna s’ha convertit en un pretext més. L’objectiu dels Estats Units i els seus còmplices és l’esgotament estratègic de Rússia per a eliminar la competència i advertir a altres estats que persegueixen una política exterior independent”, ha reblat per concloure la seva intervenció.