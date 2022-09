Tots els consellers de Junts aniran a la manifestació de la Diada

Els consellers de Junts per Catalunya sí que assistiran a la manifestació de l’ANC per la Diada de l’11-S, tal com han confirmat a l’ACN fonts dels respectius departaments del Govern. El vicepresident, Jordi Puigneró, encapçalarà la representació a la mobilització de l’entitat.

L’acompanyaran la resta de membres de Junts a l’executiu: Jaume Giró (Economia); Victòria Alsina (Exteriors); Josep Maria Argimon (Salut); Gemma Geis (Recerca i Universitats); Violant Cervera (Drets Socials) i Lourdes Ciuró (Justícia). Els consellers i conselleres d’ERC al Govern encara no han decidit o confirmat si assistiran a la manifestació. Joan Ignasi Elena (Interior) sí que ha decidit no assistir-hi, per estar al CECOR i garantir la seguretat de la jornada.

Elena no hi assistirà per estar amb la seguretat

Elena no assistirà a la manifestació de la Diada perquè no va a cap mobilització d’aquest tipus. Elena estarà al CECOT -el centres de coordinació dels Mossos- per garantir la seguretat de tothom, segons ha explicat el departament. De la resta de dirigents d’ERC, n’hi ha que encara no han decidit si assistiran a la manifestació de l’ANC, i d’altres encara no han confirmat què faran.

El conseller de Territori, Jordi Puigneró, en una conferència al Cercle d’Infraestructures / Marta Vidal

Aragonès no hi assistirà

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidit no anar a la manifestació de la Diada d’aquest any organitzada per l’ANC en considerar que és una protesta “contra els partits i no contra l’Estat”. De fet, segons fonts de la Presidència, la seva participació no seria coherent amb el plantejament que han fet els propis organitzadors.

I és que considera que es tracta d’una manifestació “contra els partits polítics i les institucions, i no contra l’estat espanyol, que aprofundeix en les divergències de l’indepentenisme”. En una entrevista a La Vanguardia, la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, ha avisat que si Aragonès no va finalment a la manifestació és perquè “no està implicat en el projecte de la independència”.