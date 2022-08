Sorteig extraordinari de La Grossa per La Diada: premis de fins a 2 milions en un dia emblemàtic

La Diada nacional de Catalunya té aquest any un nou al·licient: un nou sorteig extraordinari de La Grossa amb un primer premi de 2 milions d’euros, que s’endurà qui tingui un bitllet en què les 5 xifres i la sèrie coincideixin amb les extraccions del primer sorteig. És la manera de Loteries de Catalunya de celebrar una data emblemàtica com és l’Onze de Setembre, que a partir d’ara passa a ser el dia d’un dels tres sortejos extraordinaris, juntament amb el de Sant Jordi i el de Cap d’Any, que és el pioner. I a més a més cada divendres continua hi ha una rifa ordinària, La Grossa del Divendres.

El que tenen tots aquests sortejos en comú és que els beneficis de la recaptació es destinen íntegrament a programes socials a Catalunya. El departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat inverteix aquests recursos en cinc grans eixos de la seva actuació: protecció de la infància, protecció de la tercera edat, protecció de persones amb discapacitat, plans per revertir situacions de vulnerabilitat, i plans per revertir el sensellarisme.

Les xifres del sorteig de La Diada 2022

Els números d’aquest sorteig de La Grossa per la Diada 2022 són impressionants. S’han posat a la venda 80.000 números (del 00000 al 79999), amb un total de 35 sèries per número, 15 de les quals són en format electrònic i es poden comprar en l’apartat de la web de Loteries de Catalunya que trobaràs clicant aquí. Fins i tot pots triar el teu número preferit. El preu de cada bitllet és de només 5 euros.

I els premis no es queden precisament curts: el gran premi de 2 milions d’euros serà per al bitllet amb les 5 xifres i la sèrie que coincideixin amb les extraccions del primer sorteig. Però també es premiaran les 5 xifres i totes les terminacions d’aquest número guanyador, així com el número anterior i posterior: aquests premis van dels 50.000 euros (34 bitllets l’obtindran) fins als 5 euros (252.000 bitllets en què els portadors recuperaran la inversió feta). Entremig, hi haurà 70 bitllets premiats amb 2.000 euros, 245 més que tindran un premi de 500 euros, 2.520 premiats amb 100 euros i 25.200 que permetran cobrar 30 euros. Quedarà, per tant, molt repartit.

Taula de premis de La Grossa de La Diada 2022

Rifa de 25 bitllets per als lectors d’El Món: te’n regalem un

Totes aquestes possibilitats se t’obriran si compres un bitllet d’aquest nou sorteig emblemàtic de La Grossa o bé si et toca un dels 25 bitllets que El Món rifa entre els seus lectors. Aquest sorteig es fa a través de la pàgina de Facebook i el compte d’Instagram d’El Món: tens aquí sota l’accés als dos canals per participar-hi. I pots llegir aquí les bases per participar-hi. Tens temps fins al dia 5 de setembre per apuntar-t’hi.