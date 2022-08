Puigneró carrega contra els ministres catalans per manca de compromís amb els Pirineus

El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha carregat durament contra el govern de Pedro Sánchez per haver “abandonat” Catalunya i els Pirineus. De fet, ha acusat els ministres catalans de Cultura i Esport, Miquel Iceta, i de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, de no complir amb la feina “de casa” al Pirineu català. “El tenen absolutament abandonat”, ha lamentat.

“Ni estan ni se’ls espera”, ha denunciat Puigneró en declaracions davant els mitjans aquest dissabte en una visita a les obres de desplegament de la fibra òptica a la Vall de Cardós, a Lleida. Per això ha exigit als ministres que “facin el seu treball hi hagi o no Jocs Olímpics (JJOO) d’Hivern” als Pirineus. El territori, ha dit, no pot esperar més a que reaccionin.

En aquest sentit ha retret a Iceta que sent català i a més a més ministre d’Esports “hagi desaparegut del mapa en la defensa d’una candidatura de Catalunya per als JJOO d’Hivern”. També ha recordat que Sánchez és catalana però tot i així té “abandonada la matèria d’infraestructures al Pirineu”. La Generalitat, segons ell, està fent les obres que necessita el Pirineu.

Critica que l’Estat no inverteixi a Catalunya ni als Pirineus

Sobre això ha dit que el Govern està acabant de desplegar la fibra òptica al Pallars i que aquesta inversió que fan al Pirineu servirà perquè les empreses desenvolupin “activitats més enllà del rafting i les de neu a l’hivern; activitats tecnològiques i productes tecnològics fets des del Pirineu”.

També ha denunciat el fet que s’hagi d’invertir un temps de 4 hores per anar des de Puigcerdà a Barcelona en la línia R3 de Renfe. Ha afirmat que amb les infraestructures que depenen de l’Estat “es tarda molt més” que amb les de la Generalitat.