Puigneró acusa als comuns de “boicotejar” la candidatura dels JJOO

El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha retret als comuns que van “boicotejar” la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu al 2030 mitjançant el govern municipal de Barcelona, que lidera Ada Colau. Puigneró ha dit que no actuarà com l’Ajuntament de la capital catalana en la candidatura olímpica en resposta a una interpel·lació sobre l’estratègia de futur per a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran.

En aquest sentit, ha assegurat que l’estratègia, aprovada pel Govern, passarà per un procés de participació perquè la gent del Pirineu ha de poder decidir què fer amb el seu territori.

El diputat d’En Comú Podem Marc Parés ha respost que no els han de donar “cap lliçó” perquè sempre han defensat “la diversitat d’opinions de la població del Pirineu”. Parés ha recriminat la despesa de més de mig milió d’euros que ha fet el Govern pel projecte dels JJOO Hivern 2030 i que finalment no s’acabaran fent.

A més, ha centrat el seu discurs en el problema de l’habitatge al Pirineu, que afecta principalment al jovent, ja que no tenen la possibilitat d’accedir a un habitatge en el mateix territori una vegada han acabat els estudis.

Millores en les comunicacions del Pirineu

Parés també ha aprofitat per criticar i demanar millores en les comunicacions del territori pirinenc. En primer lloc, ha indicat que la freqüència del tren de la Pobla és insuficient, i que cal desdoblar l’R3 fins a Vic i millorar el tram fins a Puigcerdà així com apostar pel transport públic per carretera a demanda.

Pont d’una carretera dels Pirineus / Agència Catalana de Turisme

Puigneró ha demanat als Comuns que reclamin als socis del govern espanyol millores en carreteres que són de la seva competència. Un exemple és l’N-260, que connecta les valls del Pirineu i compta amb diversos projectes endarrerits com el del túnel de Pérves o la millora del Cantó. També, ha demanat el traspàs de l’R3 al Govern i ha recordat que recentment s’ha presentat un projecte per portar el tren des de Puigcerdà fins a Andorra passant per la Seu d’Urgell.