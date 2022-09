Cambray confirma que es mantindrà l’avançament escolar els pròxims anys

El conseller d’Educació, Josep González Cambray, ha confirmat la intenció de la conselleria de mantenir l’avançament de l’inici del curs escolar els propers anys. Ara bé, ha dit que només ho faran si es constata que és una “bona mesura” per l’alumnat, com defensa la conselleria des que va anunciar que el curs començaria una setmana abans. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest diumenge el conseller ha insistit que s’avaluarà la iniciativa i ha dit que si es considera que ha anat bé -com ell creu que passarà-, es continuarà implementant en els pròxims cursos. Així, s’establirà el 5 de setembre com a data d’inici per a primària i el 7 com a primer dia de curs per a secundària, FP i batxillerat.

El conseller d’Educació ha celebrat l’acord “històric” amb els sindicats i ha subratllat que feia 20 anys que no hi havia un acord unànim en el sector de l’educació. Cambray ha dit que aquesta entesa posa “punt final” al conflicte dels últims mesos, que semblava enquistat però finalment s’ha resolt gràcies a l’última proposta del departament, que complia amb la principal reivindicació dels sindicats. “Feia més de 20 anys que no teníem un acord unànime entre tots els membres de la mesa sindical“, ha reiterat per deixar palesa la importància d’aquesta entesa que ha desenrocat el conflicte que hi havia en el sector educatiu des del passat mes de febrer.

No aclareix si participarà en la manifestació de la Diada

En paral·lel, el conseller no ha aclarit si assistirà a la manifestació de l’Assemblea Nacional Catalana per la Diada de l’11 de setembre i ha fet giragonses per evitar contestar quan li han preguntat: “Estic molt centrat en l’inici del curs escolar”. Qui segur que no hi anirà és el president Pere Aragonès, que va rebutjar assistir perquè la manifestació, segons ell, és contra els partits i el Govern. ERC, però, sí que hi serà present, tot i que no ha transcendit quins consellers hi aniran i quins no. Els de Junts, en canvi, hi assistiran tots.