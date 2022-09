Cambray celebra l’acord “històric” amb els set sindicats que resol el conflicte

El conseller d’Educació, Josep Gonzalez Cambray, ha agraït als sindicats la seva “responsabilitat” per haver acceptat l’última proposta de la conselleria per assolir un acord i desconvocar les vagues previstes pel 7 i 28 de setembre. “És un acord històric, que no es produïa des de fa més de 20 anys”, ha celebrat Cambray, que ha recordat que s’ha signat per unanimitat. El conseller ha insistit que l’acord reverteix la principal retallada en educació -l’acord redueix una hora lectiva a tots els professors- “en menys d’un any i mig” i s’ha posat en disposició per treballar el seu desplegament amb totes les direccions del país. “Els acompanyarem per incorporar els 3.500 professionals als centres educatius”, ha explicat.

“A partir de l’1 de gener tindrem més mestres que mai a l’educació pública”, ha insistit Cambray, que ha reivindicat la tasca de l’equip de la conselleria, que “ha treballat des del començament en un acord”. El conseller ha titllat de “punt d’inflexió” aquest acord amb els set sindicats i ha assegurat que és un dia important pel Govern català. “Comencem una etapa on construirem plegats i disposarem de més recursos per a l’educació”, ha conclòs Cambray. Aquest acord afectarà els 75.000 professors del sistema públic català, que disposaran d’una hora més per a tasques de coordinació i atenció a les famílies.

Els sindicats prometen vigilar que es compleixi l’acord

En una compareixença prèvia a la del conseller Cambray, els sindicats han llegit un comunicat conjunt on han promès que estaran “vigilants” al compliment d’aquest acord per part de la conselleria i al “compromís” que es negociï la calendarització de la resta de reivindicacions durant el primer trimestre d’aquest curs que comença dilluns. “No és confiança absoluta, sinó una treva per veure si es compleix l’acord”, han advertit en roda de premsa, deixant clar que no és un full en blanc sinó que els compromisos s’hauran de complir si la conselleria no vol noves mobilitzacions.