Cambray està “convençut” que arribaran a un acord amb els sindicats

Últimes hores per saber si els sindicats accepten l’oferta del Departament d’Educació de reduir les hores lectives amb la incorporació de més professionals o la rebutgen i continuen amb les mobilitzacions programades pel 7 i 28 de setembre. “Volem un acord amb els sindicats, sempre l’hem volgut”, ha dit el conseller Cambray, que ha recordat les diverses propostes que ha fet la conselleria als representants dels treballadors des que va esclatar el conflicte amb l’ocupació del departament el passat mes de febrer. Cambray ha assenyalat que segons els sindicats la principal petició era tornar a les hores lectives prèvies a les retallades i això és el que els han demanat.

“En el moment que hem tingut disponibilitat pressupostària a través de l’ampliació de dèficit hem fet la proposta de reduir les hores lectives”, ha explicat Cambray, que ha puntualitzat que amb això s’incorporarien 1.500 mestres i 2.000 professors a partir de l’1 de gener del 2023. “Estem convençuts que arribarem a un acord. No contemplo un escenari sense acord perquè és la principal reivindicació i impacta en tots els mestres”, ha resolt taxativament el conseller. En cas que hi hagi acord aquesta tarda s’engegaran tots els mecanismes per implantar aquests mestres al gener.

Educació passa la pilota als sindicats

Ara són els sindicats qui han de donar resposta a l’oferta del Departament d’Educació. Ho faran aquesta tarda, quan es celebrarà una nova reunió al Departament de Treball. El conseller està confiat que la resposta serà afirmativa, però els sindicats, tot i considerar-ho un primer pas “positiu” encara no han confirmat si servirà per desconvocar les vagues. Altres reivindicacions que s’arrosseguen són la retirada del decret de plantilles i dels nous currículums, la reducció de ràtios més enllà d’Infantil 3 i la moratòria d’un any del canvi de calendari, cosa que ja donen per perduda a 4 dies de l’inici del curs.