El principal sindicat d’educació impugna les adjudicacions d’estiu

El principal sindicat en educació, USTEC, ha anunciat aquest dijous que ha impugnat les adjudicacions d’estiu i que farà el mateix amb l’ordre de calendari escolar. El sindicat considera que la resolució de les adjudicacions d’estiu i l’avançament del curs una setmana afecten les condicions laborals dels treballadors. Aquestes adjudicacions d’estiu comporten “un greuge” perquè permet a les direccions convocar els docents els cinc primers dies laborables de juliol. Fins ara, els professors feien formacions al juliol, però no havien d’anar als centres de forma presencial.

La portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, ha recordat que USTEC ja va impugnar l’ordre de calendari l’any 2017 perquè implicava que els interins de baixa a dia 1 de setembre deixaven d’estar en nòmina si no tenien una vacant en curs fins al 31 d’agost, si se li donava una amb una jornada diferent o si canviava de servei territorial. Amb la resolució d’enguany, el sindicat farà el mateix perquè es manté la necessitat de tenir una vacant el curs anterior.

El juliol, el focus del conflicte

El que més ha molestat els professors és que els “empitjorin” les condicions laborals, ja que la resolució inclou un apartat perquè les direccions puguin convocar els professors i la resta de l’equip del centre els cinc primers dies laborables del juliol. Segons Segura això comporta “greuges” perquè dependrà de la decisió de cada direcció i es donaran casos en què gent estigui convocada a treballar i altres professionals d’altres centres no. “Pot haver-hi desprotecció”, ha afegit abans d’instar el departament d’Educació a “dictar instruccions clares”.

Més mobilitzacions a principi de curs

Tot i subratllar que USTEC encara creu que un acord amb el departament és possible, Segura ha assegurat que la recuperació de l’hora lectiva per a tots els docents serà imprescindible per seure a negociar. Mentre això no es produeixi, ha dit, els sindicats continuen preparant noves mobilitzacions. “Complirem el nostre avís”, ha dit Segura en referència a les advertències que han anat fent sobre un setembre “caòtic” en cas que el conflicte no es desencalli.