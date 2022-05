Educació demana “responsabilitat” als sindicats per resoldre el conflicte “laboral”

La directora general de professorat del departament d’Educació, Dolors Collell, ha insistit que la conselleria “no comprèn” que els sindicats no es presentin a les meses sectorials mentre demanen una negociació. Collell ha concretat que dilluns els sindicats sí que van assistir a la mesa sectorial amb la macro estabilització dels interins com a punt del dia, però ha lamentat que no assistissin a la d’aquest dimarts. El departament sosté que s’ha mogut en la negociació i ha calendaritzat les mesures en aquesta legislatura. “Negociació real ja l’estem fent, és un fet que es pot veure i hi ha documents”, ha reblat Collell.

Collell ha demanat “responsabilitat” als sindicats per poder arribar a un acord en aquest conflicte “laboral”. “No pot ser que només el departament faci passes”, ha lamentat. Collell ha assegurat que el departament no es pot centrar “només en condicions laborals” perquè cal aplicar “altres mesures bones pel sistema i l’alumnat”. “En una negociació hi ha d’haver renúncies, perquè si tot és de màxims no es pot avançar”, ha assegurat.

La directora general de professorat del departament d’Educació, Dolors Collell / Ivet Núñez

No hi ha cap “menysteniment” a les vagues ni els sindicats

En aquest sentit, ha reiterat que la conselleria manté “voluntat negociadora” i no ha tirat la tovallola en la negociació. “Hem fet moviments per arribar a acords perquè aquesta situació perjudica l’alumnat i tensiona els centres educatius”, ha explicat Collell. La directora general de professorat ha assegurat que la conselleria entén el malestar dels docents i ha defensat que no “menysté” les manifestacions ni la xifra de persones que segueixen la vaga. Això sí, ha assenyalat que les xifres evidencien el “cansament” dels docents i “corroboren que quan hi ha una mobilització que comença pel malestar però no s’arriba a cap acord es produeix desencís”.

El seguiment de la vaga d’aquest 25 de maig ha estat d’un 6,19%, la meitat d’altres jornades que els sindicats van titllar d’”històriques”. Segons la Guàrdia Urbana 3.000 manifestants han sortit aquest dimecres al carrer per denunciar la “privatització” de l’educació i exigir la dimissió del conseller Josep Gonzàlez Cambray. Els professors han avisat que el setembre serà “caòtic” si la conselleria no seu a negociar tot i que han puntualitzat que “encara hi ha temps” per revertir la situació.