Els professors avisen d’un setembre “caòtic” si Educació no seu a negociar

Els professors han sortit al carrer amb menys força que en altres convocatòries -Educació estima que només un 6,19% dels docents han fet vaga- però amb la mateixa empenta. L’objectiu, aconseguir la dimissió del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, i una “negociació real” amb el departament. Els sindicats han advertit que el setembre serà “caòtic” si el departament no s’obre a negociar, però han insistit que “encara som a temps” de revertir la situació.

“Que no pensin que tindran un començament de curs tranquil si no canvien d’actitud”, ha remarcat el portaveu de Feusoc, un dels sindicats que forma part del comitè de vaga. Els sindicats han xifrat en un 30% el personal en situació precària en el sistema públic i ha advertit que la pandèmia ho ha agreujat fins al punt que hi ha risc de “col·lapse”. És la mateixa idea que van defensar 300 directors en una carta molt dura que han fet arribar al conseller Cambray.

Una manifestant porta una pancarta contra Educació / Ivet Núñez

Un altre punt de conflicte, treballar al juliol

Els sindicats també han denunciat haver de treballar durant el juliol: “Hi ha directors que han dit al personal que ha de treballar tot el juliol o fins a les sis de la tarda”. Tot i recordar que el cost de fer vaga és “molt alt” per als docents, els sindicats han assegurat que la “dignitat” de la causa que defensen està “per sobre” dels diners. Per cada dia de vaga els professors perden aproximadament 100 euros.

Una de les proclames més repetides durant la marxa, que ha sortit de Jardinets de Gràcia per acabar al departament d’Educació ha estat “cap interina al carrer”. Els manifestants duien un taüt amb la paraula “Interines” i han exigit al Govern l’estabilització del personal interí i la seva fixesa.

Els manifestants també han acusat ERC d’haver “venut l’escola” i ha titllat els republicans de “traïdors”. “Cambray dimissió, et volem fora de l’educació”, han cridat mentre avançaven per la Diagonal fins al carrer Balmes. Posteriorment pujaran per Balmes fins a la Via Augusta, on està previst que es concentrin davant del departament d’Educació, on la conselleria ha convocat la premsa per respondre a la vaga dels sindicats.