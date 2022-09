ERC pressiona l’ANC perquè replantegi la manifestació de la Diada

La portaveu d’Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha dit a l’ANC que encara té temps de replantejar la manifestació per fer-la “inclusiva i transversal”. El president del Govern, Pere Aragonès, va anunciar que no hi seria perquè “és contra els partits i no contra l’Estat”. La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, s’ha queixat que “enguany l’ANC ha renunciat a la transversalitat i ha optat per excloure, fer petit i dividir l’independentisme”.

Tot i això, considera que encara hi a marge per a “rectificar”. ERC no ha concretat qui hi participarà, tot i que ha augurat que “segur” que hi haurà càrrecs del partit “a tot arreu”. Vilalta ha dit que li encantaria participar-hi, però que l’enfocament no concorda amb el que pensa.

No confirma si hi participarà

De fet, ha expressat que animen la ciutadania a participar de tots aquells actes que considerin oportú, i el partit donarà llibertat per fer-ho. Amb tot, ha lamentat que la manifestació de l’ANC “critica l’independentisme de la vora i el volen fer petit i excloent”. “No ajuda que aquells amb qui compartim projecte, critiquin”, ha afegit Vilalta, que ho troba “la cosa més absurda del món”.

Preguntada per si ella mateixa hi serà en aquesta manifestació, Vilalta ha dit que això “és irrellevant”, perquè “no és qüestió de qui hi assisteix, sinó de com se celebra la Diada”. “En aquests moments aquesta convocatòria i enfocament no concorda amb allò que defenso, que és sumar, ser més i més forts, i fer pinya i no apuntar a l’independentisme de la vora”, ha expressat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista amb l’ACN al Palau de la Generalitat Data de publicació: divendres 19 d’agost del 2022, 06:00 Localització: Barcelona Autor: Jordi Borràs

Aragonès també es pronuncia en aquest sentit

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també s’ha pronunciat en aquest sentit en un acte a Sant Feliu de Llobregat. El president ha assegurat que per la Diada participarà d’aquells actes “on es puguin defensar les idees en positiu, de forma integradora i plural”. “També la llibertat del nostre país, defensant-ho des de la diversitat que hi ha però fent pinya”, ha afirmat. També ha assegurat que durant la jornada podrà participar de “molts” actes amb aquest esperit que ha comentat.

Aragonès ha assegurat que hi ha posicionaments diversos sobre la independència, “com plural és el poble català”, per això ha defensat que ell participarà d’aquells actes que reflecteixin aquesta realitat i que ho facin “per sumar”. “Allà m’hi trobaran”, ha insistit.