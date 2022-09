Comuns i PSC critiquen les “baralles” entre ERC, Junts i l’ANC

Dos dels partits de l’oposició, En Comú Podem i el PSC, han carregat aquest dissabte contra les “baralles” entre ERC i Junts per Catalunya a les portes de la Diada. Per una banda ha reaccionat el candidat a l’alcaldia de Sabadell, Joan Mena, que ha assegurat que la ciutadania està “cansada” d’aquestes picabaralles constants perquè “no porten enlloc”. A més, ha criticat l’últim episodi de baralla entre ERC i l’Assemblea Nacional Catalana per la manifestació de la Diada i ha aprofitat l’avinentesa per preguntar al conseller de Treball què pensa sobre la pujada de l’SMI que vol fer la ministra Yolanda Díaz i per a criticar la “nefasta” gestió del conseller d’Educació, Josep Gonzalez Cambray.

Pel que fa als socialistes, el líder de l’oposició Salvador Illa ha dit que “no voldria que el conflicte permanent del Govern s’estengués a la Diada”. Des de Sant Andreu de la Barca, Illa ha reclamat que la Diada sigui de “respecte, pluralitat i bona convivència, i d’un catalanisme inclusiu” i que no estigui protagonitzada per les baralles del Govern o el conflicte entre el president Pere Aragonès i l’ANC. El líder del PSC també ha confirmat que assistirà a tots els actes institucionals previstos per a la jornada.

Reclama una política “útil i constructiva”

En aquest sentit, Salvador Illa ha tornat a fer una crida a fer “política útil i constructiva” en aquests moments “complicats” per la crisi econòmica derivada de la guerra a Ucraïna, el canvi climàtic i el problema energètic. “No son moments senzills. La política ha de resoldre problemes i evitar de crear-ne de nous“, ha conclòs durant la seva compareixença davant els mitjans de comunicació presents a Sant Andreu de la Barca.

El cap de l’oposició també ha anunciat una reunió entre la portaveu socialista Alícia Romero i el conseller d’Economia, Jaume Giró, per tractar els pressupostos per al 2023.