ERC participarà a l’acte de l’ANC de la Diada tot i l’absència d’Aragonès

ERC sí que participarà a la manifestació de l’ANC de la Diada. Hi aniran membres de la direcció, càrrecs electes i militància, segons ha informat en un comunicat el partit. Una de les confirmades per assistir a l’acte és Carme Forcadell, l’expresidenta del Parlament. Aquesta ha estat la reacció que ha tingut el partit després de l’anunci del president del Govern, Pere Aragonès qui ha decidit no participar en aquesta celebració. De fet, Aragonès ha considerat que és una protesta “contra els partits i no contra l’Estat”.

Pere Aragonès a Ginebra / Govern

Aquest divendres, ERC ha anunciat que participarà a l’acte de l’ANC de la Diada. El partit ha dit que serà, “com sempre”, present a tots els actes de la Diada, i també que organitza un acte propi. Tot i això, sí que assenyalen que els agradaria que qualsevol entitat que convoca una manifestació ho fes “a favor de la independència, i no en contra dels independentistes”. Pe contra, però, l’ANC ha sostingut que no entén aquesta decisió, i ha retret que Aragonès “es fa la foto amb el Govern de Madrid i no la hi vol fer amb centenars de milers de catalans i catalanes que exigeixen la independència”.

El perquè d’absència d’Aragonès

La participació d’Aragonès, segons fonts de la Presidència, no seria coherent amb el plantejament que han fet els propis organitzadors. I és que considera que es tracta d’una manifestació “contra els partits polítics i les institucions, i no contra l’estat espanyol, que aprofundeix en les divergències de l’indepentenisme”. En una entrevista a La Vanguardia, la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, ha avisat que si Aragonès no va finalment a la manifestació és perquè “no està implicat en el projecte de la independència”. Tot i això, el president català sí que participarà a la resta dels actes de la Diada, com són l’ofrena a Rafael Casanova a Barcelona i la posterior a Sant Boi, seguit de diversos actes organitzats per diverses entitats, i acabant a l’acte institucional de la Diada a Montjuïc.