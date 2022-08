Els Comuns demanen la compareixença de sis consellers per la seva “inacció”

En Comú Podem ha demanat la compareixença de diversos consellers del Govern “davant la inacció i silenci de la Generalitat davant els últims successos que han afectat a la ciutadania”. El grup de Jéssica Albiach ha registrat les peticions al Parlament pels consellers Cambray, jordà, Argimon, Elena, Geis i Torrent.

Al conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, li demanen saber com implementarà la gratuïtat de les extraescolars per l’avançament del curs escolar i sobre la matrícula de la Formació Professional. A la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, pel desplegament de les energies renovables a Catalunya i per les accions dures a terme per mitigar la sequera.

El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid | Europa Press

Accidents amb ciclistes i la verola del mico entre els motius

Al conseller d’Empresa, Roger Torrent, per la negociació d’augments salarials entre patronal i sindicats. Al conseller d’Interior, Josep Ignasi Elena, per la sinistralitat en accidents amb ciclistes i les mesures a impulsar. Al conseller de Salut, Josep Maria Argimon, perquè informi sobre les mesures i recursos mobilitzats per contenir la propagació del virus de la verola del mico a Catalunya. També demanen que comparegui la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, per informar sobre l’aplicació de la Llei de la Ciència.

Pressions a Esquerra Republicana

De fet, ahir els Comuns van reclamar a ERC “valentia” per resoldre “el culebrot Borràs” al Parlament de Catalunya. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, va insistir que són els republicans qui tenen “la clau de la solució”. En la primera roda de premsa d’inici del curs polític, Mena va dir que “si Borràs no és capaç d’apartar-se i JxCat no ho fa, el que hauria de fer ERC és activar-se i prendre una decisió”.

El líder del PSC, Salvador Illa, també va anar en aquesta línia reclamant a Esquerra que activés “mecanismes” per fer caure a la presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. De fet, va reclamar que el canvi de presidència s’activés abans del 15 de setembre. Illa demanava que ERC posi per sobre la institució del Parlament al pacte d’investidura amb Junts i afirma que la presidència es tria per majoria i “s’ha de buscar aquesta majoria i trobar-la”.