Torrent envia una carta a l’Estat reclamant més diners pels negocis catalans

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha demanat a les ministres d’Indústria Comerç i Turisme, Reyes Maroto, i de Transició Ecològica, Teresa Ribera, un fons de suport estatal gestionat per la Generalitat per poder ajudar als negocis que es vegin obligats a instal·lar un sistema de portes automatitzades i la implantació de cartells informatius i pantalles que donin a conèixer les mesures que s’estan duent a terme per contribuir a l’estalvi energètic. En una carta enviada dimecres, el conseller també ha reclamat a les ministres un finançament addicional per fer front a l’augment d’inspeccions ja que el reial decret estableix que a 1 de desembre no podrà haver-hi cap instal·lació amb una revisió d’una antiguitat superior als dos anys.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent durant la reunió de la presentació de les dades d’exportacions catalanes el 2021 / ACN

Les noves mesures energètiques recauen sobre els negocis de tot l’estat espanyol. En aquest sentit, gran part dels comerços hauran de fer canvis importants als seus establiments per tal de poder aconseguir complir amb la nova normativa. És per això, que Torrent ha volgut demanar un fons de suport per poder cofinançar aquestes reformes. En aquest aspecte, ha dit que es necessitarien més diners i que haurien de ser gestionats per la mateixa Generalitat. A més, en la carta, signada per Torrent, el conseller trasllada a la vicepresidenta quarta del govern i ministra de Transició ecològica i la titular d’Indústria Comerç i Turisme la necessitat que el reial decret hagués estat consensuat pels diferents sectors que s’hi hauran d’acollir i lamenta que el text “requereixi de més precisió” i no inclogui mesures que en facilitin el seu compliment.

Les suggerències d’Empresa i Treball

Torrent també ha argumentat que cada any es fan 2.000 inspeccions a càrrec d’una quinzena d’organismes acreditats i que per complir amb aquest requisit caldria fer 4.000 inspeccions més. Ara, ha continuat, aquestes entitats hauran de contractar més personal i formar-lo mentre que els titulars dels edificis hauran d’avançar el cost de la inspecció en un o dos anys més les correccions que hagin de fer com a conseqüència d’aquestes. Sobre la instal·lació de portes automatitzades, el conseller assenyala que els establiments que no en disposin hauran de fer front a una inversió addicional i suggereix mesures de suport per a les empreses amb menys recursos i que es concedeixi una pròrroga més enllà del 30 de setembre.