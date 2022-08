Anem X Feina demana al Govern no aplicar les noves mesures energètiques

La patronal catalana Anem X Feina ha demanat al Govern que no apliqui les noves mesures energètiques. En aquest sentit, la patronal ha assegurat que aquestes mesures no s’han consultat amb els afectats i, per tant, no van d’acord amb les necessitats de les persones. Anem X Feina ha dit que les considera “ineficients, de poc abast i tornen a recaure en els comerciants”. Així doncs, des de la direcció de la patronal han demanat que es convoquin representants de tots els sectors per poder definir millors estratègies i que siguin més eficients per a tots els consumidors.

Pedro Sánchez rep Pere Aragonès a la Moncloa / ACN

Aquest dilluns Anem X Feina ha enviat un comunicat demanant al govern català no acceptar ni aplicar les mesures energètiques que aplicarà el govern espanyol per intentar pal·liar els efectes de l’encariment de l’energia i per tant frenar l’inflació. Davant d’aquesta situació la patronal considera que no són unes mesures coherents, ja que no s’ha tingut en compte els representants dels sectors i que torna a recaure tot el pes en els comerciants, que ja han patit molts -segons diu la patronal- per culpa de la pandèmia.

Les mesures del govern espanyol

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez vol aprovar un nou decret amb mesures restrictives energètiques. Les mesures que s’estan aprovant han causat un allau de crítiques, ja que entre elles hi ha la necessitat de tenir l’aire condicionat a 27 graus a dins dels locals, mantenir els llums dels aparadors tancats a partir de les 10 de la nit i les portes tancades. Tot i que el govern català ha dit que no hi hauria problema en aplicar les mesures, fins i tot el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni va dir que Barcelona les aplicaria. Anem X Feina demana que es revisi i que en cap cas s’apliqui sense haver parlat amb representants dels sectors per intentar buscar la resposta “més eficient”.