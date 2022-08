Ple extraordinari al Congrés per convalidar el decret de mesures energètiques

El nou decret de mesures energètiques ha estat en el centre de la polèmica durant les últimes setmanes. De fet, ha estat aprovat pel govern espanyol tot i les desavinences amb algunes comunitats autònomes. Ara, arriba al Congrés en un ple extraordinari que ha demanat el mateix executiu estatal per convalidar aquest decret i dos més, el del nou sistema de cotització dels autònoms; i un decret amb mesures urgents sobre incendis forestals. Aquest és un pas necessari per dur a terme les noves lleis.

El ple del Congrés dels Diputats / ACN

Aquest dijous, el govern espanyol ha anunciat que es farà un ple extraordinari al Congrés per convalidar el nou decret de mesures energètiques. Serà la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, qui s’encarregarà de convocar la Diputació Permanent dimecres a la tarda. A part, també hi aniran les esmenes del Senat sobre el projecte de llei orgànica de garantia integral de la llibertat sexual; la llei de la ciència, tecnologia i innovació i la reforma del text refós de la llei concursal per a la transposició d’una directiva europea de 2019 sobre l’exoneració de deutes i inhabilitacions.

La nova llei i els seus contres

No tothom està d’acord amb la nova llei de mesures energètiques. I és que, afirmacions com l’aire condicionat a 27 graus mínim, les portes dels comerços tancades i els aparadors sense llum a partir de les 10 de la nit, han acabat per generar crítiques per part dels botiguers, però també pel conjunt d’algunes comunitats autònomes. A Madrid, per exemple, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ja va anunciar que no seguiria les mesures del govern espanyol. També molt comerços han criticat les noves iniciatives, ja que han assegurat “sempre paguen els mateixos”, fent referència a que són el sector més perjudicat un cop més, com també va passar durant l’època de pandèmia.