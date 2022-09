ERC descarta avenços en la taula de diàleg el 2023 perquè és any electoral

ERC no creu que es puguin produir avenços en la taula de diàleg el 2023 perquè és any electoral. Per això la secretària general de la formació, Marta Rovira, ha demanat accelerar la taula de diàleg aquesta tardor. L’objectiu és aconseguir acords abans de final d’any perquè els republicans creuen que és “difícil” que hi hagi avanços en el 2023 perquè serà un any electoral amb els comicis municipals i les eleccions generals a l’estat espanyol. “Ho necessitem -avenços aquesta tardor- perquè estem gairebé descartant l’any 2023 perquè és un any clarament electoral“.

“Ens sembla imprescindible que en els pròxims mesos hi hagi avanços importants. Nosaltres donem molt poca credibilitat al fet que l’any 2023, amb unes eleccions municipals molt a la vora i amb unes eleccions espanyoles pendents de convocar segurament a la fi d’any, realment poden haver-hi avanços significatius en el procés de negociació”, ha argumentat en una entrevista a l’agència Europa Press publicada aquest diumenge. Abans de l’inici de la cursa electoral, Rovira considera que vindran mesos “molt claus” per aconseguir que la taula de negociació amb el govern espanyol doni fruits. El primer eix on n’ha de donar, ha explicat, és en la desjudicialització del conflicte.

El 2023 la taula s’utilitzarà “de manera partidista i electoral”

Per aconseguir aquesta desjudicialització, Rovira ha emplaçat el govern espanyol a demostrar “compromís” amb el procés en els pròxims mesos i fer avançar la negociació a la taula de diàleg. Per la secretària general d’ERC, un any electoral com el 2023 no pot servir per avançar en el diàleg perquè el govern espanyol de PSOE i Podemos “actuarà en funció d’interessos clarament electorals i no profundament democràtics, estratègics i de justícia”. És per això que creu que la taula de diàleg només pot ser útil ara perquè l’any que ve s’utilitzarà “de manera partidista i electoral”.

Rovira ha explicat que és habitual en processos d’aquest tipus, on es negocien qüestions polítiques, que quan s’entra en un període electoral “es suspengui la ronda de negociacions De fet, ha argumentat que és habitual en els processos de negociacions de conflictes polítics que quan s’entra en un període electoral “el que es fa és suspendre la ronda de negociacions per a preservar allò que és més estratègic, que és la resolució del conflicte polític”. “Tota la gent experta en aquests temes és qui ens està ajudant a veure críticament que se’ns acaba el temps, que probablement la taula de negociació es convertirà en un element molt tàctic i electoral l’any vinent”, ha avisat per transmetre la urgència de la situació.