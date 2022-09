Junts respon amb el pacte d’investidura a la petició de propostes d’Aragonès

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha assegurat que les propostes que demana el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per reconduir el rumb del Govern són al pacte d’investidura signat entre JxCat i ERC. En roda de premsa aquest dilluns, Rius ha assenyalat que cal un espai de direcció estratègica independentista, un front unitari al Congrés dels Diputats i que la taula de diàleg amb l’Estat esdevingui “una taula de negociació que tracti l’essència del conflicte: l’autodeterminació i l’amnistia”. Ha llançat aquestes propostes després que Aragonès demanés a la darrera reunió del Consell Executiu que Junts fes “propostes concretes” sobre “la resolució del conflicte polític amb l’Estat espanyol”.

En aquest sentit, el secretari de Junts, Jordi Turull, ja va advertir que la relació entre els dos partits havia de canviar, sinó hi havia el perill d’un trencament. Turull ja es va queixar que no s’estava complint el pactede Govern, que va portar Aragonès a la presidència de la Generalitat i Laura Borràs a la presidència del Parlament de Catalunya.

Jordi Turull, Laura Borràs i Josep Rius a la primera reunió de l’executiva de Junts / ACN

Demana participar a la Diada

El també vicepresident de Junts ha aprofitat per fer una crida a participar a la manifestació independentista de la Diada, convocada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), perquè “no és un moment de partidismes ni exclusions”, sinó “per demostrar unitat”. “La mobilització ciutadana ha estat i és una eina imprescindible per avançar cap a la independència juntament amb l’acció política i institucional”, ha assenyalat.

Diversos membres d’ERC no participaran en la manifestació

La crida arriba després que Aragonès i diversos càrrecs d’ERC, com el líder del partit a l’Ajuntament, Ernest Maragall, hagin anunciat que no aniran a la marxa de l’ANC en considerar que protesta “contra els partits i no contra l’Estat”. Des de Junts han expressat respecte envers aquesta “decisió personal” però han animat la ciutadania a omplir els carrers de totes maneres.