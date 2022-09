Lesmes no descarta dimitir si no hi ha renovació del CGPJ en unes setmanes

El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, considera com una “de les opcions dimitir” si no es renova l’òrgan abans que acabi setembre. Així ho ha aclarit en conversa amb els periodistes després del seu contundent discurs d’aquest migdia a la cerimònia solemne de l’obertura de l’any judicial reclamant un pacte per la renovació davant Felip de Borbó i de tot l’estat major judicial.

A hores d’ara, Lesmes té “confiança zero” en un acord immediat, però espera que el seu discurs hagi fet forat entre els dos grans partits espanyols amb possibilitats d’acordar els consellers, el PSOE i el PP. De fet, entre els assistents a la cerimònia s’hi trobava el líder dels populars, Alberto Núñez Feijoo, que ha parat l’orella als retrets de Lesmes i ha admès que si el crida Pedro Sánchez hi anirà. La ministra de Justícia, Pilar Llop, també ha enraonat amb Lesmes. En cas de dimissió, la presidència l’ostentaria el membre de més edat del Consell i en el cas del Suprem, el president de Sala de més edat.

Un acord abans d’acabar setembre

Segons aposta l’entorn de Lesmes, l’acord de renovació hauria d’arribar abans d’acabar el mes de setembre. En aquest sentit, remarca que fa quatre anys que el mandat està caducat i fa 16 mesos que no es pot renovar organismes judicials. De fet, ha destacat que de 116 audiències, hi ha 49 magistrats en funcions perquè la nova regulació, la llei Orgànica 4/21, no permet la renovació dels càrrecs. Una situació que ha definit com un veritable “estrall” amb efectes “devastadors” pel sistema judicial espanyol.

Per altra banda, la renovació del consell l’ha mantingut al marge de la tria de dos magistrats pel Tribunal Constitucional que s’ha forçat pel 13 de setembre. De fet, Lesmes ha avançat que vol arribar al ple del consell amb la tria certificada i consensuada per evitar plenaris amb votacions fallides. En tot cas, el president del Suprem ha amenaçat amb la possibilitat de la dimissió per forçar un acord entre els grans partits i acabar amb una situació “insostenible”. Arran d’aquesta situació Lesmes ha proposat fer un canvi de llei per poder agilitzar i garantir la renovació dels membres del CGPJ.