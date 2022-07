El PP dona per trencades les negociacions amb el PSOE per renovar el CGPJ

Tres anys i mig de bloqueig i el que queda per endavant. Això és el que porta bloquejada la renovació del Consell General del Poder Judicial. Aquest dilluns ha fracassat la primera trobada entre el PSOE i el PP per renovar aquest òrgan, ja que ha acabat sense acord i amb el PP donant per trencades les negociacions. La reunió, de fet, només ha durat tres quarts d’hora. Els encarregats de desbloquejar aquest òrgan són per part dels socialistes el ministre de la Presidència, Felix Bolaños i per part del PP el vicesecretari general institucional Esteban González Pons.

A la sortida d’aquesta reunió fallida els dos partits han intercanviat retrets i acusacions. “Feijóo i Casado tenen la mateixa voluntat de bloqueig”, han dit fonts socialistes a l’Agència Catalana de Notícies. El PP, per la seva banda, ha sentenciat que la reforma de la Llei del Poder Judicial que el govern espanyol preveu aprovar dijous per desbloquejar la situació “és una línia vermella”.

Bolaños ha recordat al PP que ha de complir “la Constitució i la llei” per renovar el CGPJ “quant abans millor”. Així, els ha instat a deixar de posar “excuses” per no fer-ho. Segons el ministre el que demana el PP en aquesta ocasió és la retirada d’una proposició de Llei per garantir la renovació del Tribunal Constitucional.

“Sánchez prefereix un Constitucional al gust d’ERC que un pacte amb el PP”

El PP ha dit que lamenta haver-se assabentat d’aquesta proposició de llei a través dels mitjans de comunicació i ha assegurat que “fa impossible arribar a acords amb el govern en l’àmbit de la justícia”. “És una línia vermella que l’executiu no hauria de creuar”, han advertit les fonts del PP. González Pons també ha ofert al PSOE abordar les propostes del PP a partir d’esmenes a la llei: “La resposta ha estat negativa”.

“El bloqueig al que aboca aquesta decisió es deu a les preferències de Pedro Sánchez, que prefereix un Tribunal Constitucional del gust d’ERC que un pacte per la Justícia assolit amb el PP”, han conclòs.