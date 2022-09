El PSOE considera que l’ultimàtum de Lesmes pot obrir un “nou escenari”

El portaveu del PSOE en el Congrés, Patxi López, ha afirmat aquest dijous que l’ultimàtum llançat pel president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, perquè el govern espanyol i el PP renovin el govern dels jutges pot obrir un nou escenari per a desbloquejar els òrgans constitucionals.

En declaracions als mitjans al pati del Congrés dels Diputats, ha afirmat a més que considera “un escàndol democràtic” que hi hagi vocals del CGPJ “que diuen que no compliran la llei”, al mateix temps que ha acusat el PP de tenir “segrestat” el Poder Judicial.

Lesmes va demanar una reunió entre Sánchez i Feijóo

Aquest dimecres, Lesmes va instar el president del govern espanyol Pedro Sánchez i al líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, al fet que es reuneixin de nou per a acabar amb el bloqueig de gairebé quatre anys que acumula el CGPJ i va amenaçar amb presentar la seva dimissió.

En aquest sentit, el portaveu socialista ha indicat que aquestes paraules poden obrir “un nou escenari” per a la renovació de vocals malgrat que el govern espanyol va refredar aquesta possibilitat en assenyalar –després de les paraules de Lesmes– que Sánchez ja s’havia reunit amb Feijóo el mes d’abril passat i en culpar al líder ‘popular’ de tirar per terra l’acord que l’Executiu tenia amb l’anterior cúpula del PP.

López ha fet aquestes declaracions al ser preguntat per la possibilitat de modificar la llei –en cas que continuï el bloqueig– per a rebaixar les majories necessàries per a escometre aquestes renovacions, tal com ha demanat el seu soci de govern espanyol, Unides Podem. Per tant i davant la possibilitat que al seu judici s’obre, ha demanat “no posar més bastons a les rodes”.

Creu que la dimissió de Lesmes seria una bona notícia

A més, sobre la possible renúncia de Lesmes per a forçar el desbloqueig, el portaveu socialista ha indicat que “tampoc seria una bona notícia” i ha instat els vocals “que diuen que no compliran la llei, recapacitin” i s’asseguin a negociar. Així mateix, al PP li ha demanat que “posi els seus noms damunt de la taula” i comencin a pactar.

Finalment, ha acusat els ‘populars’ de tenir “segrestat” al poder judicial i al govern dels jutges, alguna cosa que fan cada vegada que no governen, segons ha assenyalat. Al seu judici, amb la voluntat que les majories que no aconsegueixen en les eleccions “es truquin a través de sentències”, ha apuntat. “Això és un escàndol democràtic i parla de la poca cultura democràtica del PP”, ha acabat.