Sánchez avisa Feijóo: “Fracassarà com Casado”

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el PP de no tenir cap més projecte polític a banda de “fer fora al malvat Sánchez i al govern socialcomunista”. Ho ha dit en to irònic durant la seva compareixença davant el Senat, on han tingut el primer enfrontament dialèctic. Sánchez ha assegurat que el PP no vol pactar amb el PSOE, sinó que ofereix mà estesa només per “empènyer el govern al precipici cada cop que té ocasió”. Davant aquestes intencions del PP, Sánchez ha avisat el president del PP, Alberto Nuñez Feijóo ,que “fracassarà com va fracassar Casado en el seu intent d’enderrocar la coalició”. Aquest ha estat el primer cara a cara entre Feijóo i Sánchez.

A banda, Sánchez ha justificat que els socialistes no vulguin pactar amb ells perquè fan propostes “que manquen de rigor tècnic”. El president espanyol ha dit que el líder de l’oposició actua amb “mala fe” i “insolvència”. Després ha assenyalat que els últims mesos, des que Feijóo va assumir el lideratge del PP, “no avalen aquesta imatge de bon gestor que diu tenir durant els últims 13 anys” a Galícia, on ha estat president de la Xunta durant diverses legislatures consecutives. “Vostè no té un pla ni res que s’hi assembli”, ha conclòs Sánchez.

Feijóo l’acusa d’insultar-lo

En la rèplica, el president del PP ha lamentat que Sánchez “l’insulti”. “He vingut a oferir acord i vostè a insultar-me”, ha criticat abans d’exigir al president espanyol que negociï amb el PP un nou pla d’energia. De fet, ha dit que en els pròxims dies li enviaran un pla alternatiu amb vuit blocs temàtics i 59 apartats. Per a Feijóo la intervenció de Sánchez al Senat ha estat “més pròpia d’un líder de l’oposició que d’un president”.

En l’últim intercanvi d’impressions, Sánchez li ha demanat que votin a favor de les propostes que diuen compartir amb els socialistes, com ara la rebaixa de l’IVA del gas, que el PP insisteix en què va ser idea seva a l’abril passat. Sánchez ha dit que un cop votin a favor en podran negociar l’abast en el temps. El president espanyol ha insistit que està “obert a arribar a acords” amb els populars, en especial pel que fa a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).