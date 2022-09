Sánchez descarta “escenes apocalíptiques” per l’estalvi energètic

El president del govern espanyol Pedro Sánchez contradiu l’oposició pel que fa a la gravetat de les mesures d’estalvi energètic. Les limitacions que proposarà l’executiu, segons el seu cap, “no seran dramàtiques ni causaran escenes apocalíptiques” com les que, segons afirma, està augurant la banda dreta de l’arc parlamentari. En aquest sentit, en el marc d’una compareixença davant el ple del Senat, Sánchez ha fet una crida a la “tranquil·litat” de la ciutadania.

Tot i refutar els pitjors pronòstics, Sánchez reconeix que serà necessari “canviar alguns hàbits per defensar el nostre model de vida”. En aquest sentit, ha comunicat que l’executiu comunicarà aviat les mesures addicionals d’estalvi energètic davant un hivern que considera “incert”. “No sabem què passarà; cap govern pot resoldre la incògnita”, lamenta. La manca d’un full de ruta clar, però, fa que els països europeus preparin paquets de mesures que contemplin fins i tot els pitjors escenaris. Els governs dels estats membres, així, “estan preparats per un tall total del gas” per part de Vladimir Putin, segons ha explicat el president del govern.

Així, Sánchez ha insistit en les màximes de transició cap a les renovables i solidaritat europea per fer front a la crisi. El cap de l’executiu ha celebrat la “diversificació dels proveïdors de gas”, tot i que l’Estat espanyol ha estat el principal comprador de GNL liquat a Rússia durant els darrers mesos de l’estiu. És cert, però, que el comerç de gas natural rus es concentra en la seva majoria en el transport per gasoducte, una magnitud en què l’Estat està lluny dels primers llocs del món.

La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, María Reyes Maroto, argumenta que el debat del Midcat “encara no està tancat” / ACN

En un sentit similar, Sánchez ha destacat la capacitat exportadora d’energia de l’Estat espanyol cap als “germans europeus”. El president ha posat l’accent en els 2.400 GWh transportat cap a la resta de països europeus durant la primera meitat d’agost –un trànsit energètic que equival, segons xifres de l’executiu, “al consum d’una comunitat autònoma com Cantàbria durant sis mesos”. La solidaritat europea és, segons Sánchez, un “plantejament estratègic” de la transformació energètica espanyola.

Connectar la península

En la línia de les declaracions d’aquest dimarts de les ministres d’Indústria, Reyes Maroto, i de Transició Ecològica, Teresa Ribera, el cap de l’executiu continuarà la batalla pel gasoducte Midcat davant el rebuig del president francès Emmanuel Macron. Sánchez promet “no afluixar en la demanda d’impulsar interconnexions entre la península ibèrica i la resta del continent”. Tot i les declaracions del portaveu energètic de la CE, Tim McPhie, en què deixava a discreció dels estats afectats la decisió sobre la viabilitat del gasoducte, el president del govern ha insistit que aquest “no és una qüestió bilateral entre la península i França”. Si bé la canonada no consta entre els projectes de màxim interès per a la UE, Sánchez el defensa com una “alternativa de reforç de subministrament energètic al conjunt d’Europa”.