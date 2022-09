El govern espanyol diu que la decisió sobre el Midcat no és només de França

El govern espanyol ha exigit “prudència” a França després que el president francès Emmanuel Macron hagi enterrat el MidCat en no veure-li sentit. En un principi França ja havia rebutjat la proposta de fer el gasoducte català, però després de la trobada entre el president espanyol Pedro Sánchez i el canciller alemany Olaf Scholz van obrir la porta a estudiar-lo. Finalment, però, la pressió conjunta dels presidents espanyol i alemany no ha servit perquè França ho estudiï i Macron li ha tancat la porta definitivament. Davant aquest canvi de posicionament, el Ministeri de Transició Ecològica encapçalat per Teresa Ribera ha respost que la interconnexió pels Pirineus contribuiria a reduir la dependència energètica d’Europa, i que per tant és una decisió que s’ha de prendre de forma conjunta.

Per al govern espanyol el Midcat “fomentarà la solidaritat” entre els estats i servirà per tirar endavant la canalització “futura” d’hidrogen i gasos renovables “ja prevista als plans de la UE”. És per això que insisteixen que és una qüestió que “afecta tots els estats membres i les institucions europees” i que per tant la decisió no correspon únicament a França. Així, el govern espanyol reclama que la qüestió d’acabar el gasoducte entre França i Espanya es tracti “amb prudència” pels 27 membres de la Unió Europea.

Evitar situacions de vulnerabilitat davant els “xantatges” de Putin

A banda, el ministeri de Transició Ecològica ha demanat obrir el Midcat com alternativa al gas rus. “No podem tornar a situacions de vulnerabilitat davant dels xantatges continuats i futurs de Putin”, asseguren les fonts del ministeri de Transició Ecològica consultades per l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Aquestes fonts subratllen que l’anticipació d’un corredor d’hidrogen, una altra funció d’aquest gasoducte que encara té 200 quilòmetres per construir, “contribuirà a satisfer els objectius” a curt, mig i llarg termini per reduir la dependència energètica de Rússia o d’altres països de fora de la Unió.