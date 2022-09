DIRECTE | Ucraïna i l’energia, al debat de l’Estat de la Unió

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, donarà aquest dimecres el tret de sortida al nou curs polític en el seu discurs tradicional sobre l’Estat de la Unió Europea i que es farà a la seu d’Estrasburg del Parlament Europeu. La sessió, que es podrà seguir subtitulada en català a través de la web d’El Món, comptarà amb la presència de la primera dama d’Ucraïna, Olena Zelenska, com a convidada d’honor. La guerra al país de l’Europa de l’Est serà un dels temes del discurs de Von der Leyen, qui refermarà el suport de la Unió Europea amb assistència macro financera.

El preu del gas i el canvi climàtic, protagonistes en el discurs

En el seu discurs, Von der Leyen, també es preveu que l’energia sigui un tema protagonista. Subratllarà les principals propostes per a la reducció del consum d’electricitat. Una de les grans preocupacions entre els estats membre és el preu del gas, per això, la presidenta de la CE parlarà de la importància de trobar maneres per posar un topall al preu del gas. Pel que fa al canvi climàtic, Von der Leyen remarcarà que cal doblar les capacitats per combatre’l després d’un estiu marcat per la sequera i els incendis a tot Europa.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en una roda de premsa / ACN

Economia

En economia, Von der Leyen farà referència al pacte d’estabilitat i als plans de fons de recuperació. Recordarà que ja s’han desembutxacat 100 mil milions d’euros als estats membres, però que encara en faltaran 800 més.

Treball i acords comercials

Aquest dimecres, la presidenta de la Comissió Europea farà referència al problema de l’atur i farà un anunci sobre els salaris mínims. En un altre context, parlarà dels acords comercials amb Xina, Índia i Nova Zelanda. Confirmarà que hi haurà més fons comuns en política europea i la creació d’uns fons de solvència europeu. Entre altres coses, Van der Leyen també posarà en relleu la defensa de la llibertat de premsa i dels mitjans.