El Govern reitera el ‘no’ als macroprojectes del PSC i ofereix alternatives

El Govern de la Generalitat ha tornat a rebutjar els macroprojectes que el PSC ha posat sobre la taula com a condició “irrenunciable” per aprovar els pressupostos catalans. El conseller de Territori, Juli Fernández, ha assegurat en una entrevista a La2 i Ràdio4 que ni l’ampliació de l’aeroport del Prat ni el Quart Cinturó tenen prou consens per a tirar-los endavant tal com estan plantejats actualment, però ha allargat la mà als socialistes –i de retruc a Junts, que també hi donen suport– per buscar alternatives. Respecte al Hard Rock, Fernández ha desmentit que el Govern estigui bloquejant la modificació del Pla Director Urbanístic (PDU) i ha recordat que està en marxa, però que s’ha de fer amb garanties.

Fernández ha lamentat l’actitud del PSC, que ha qualificat de “difícil d’entendre”, perquè tant el Prat com la B-40 són “competència de l’estat” i tant Aena com el Ministeri de Transports podien aprovar-los sense esperar la Generalitat. El conseller ha assegurat que si els socialistes posen a sobre de la taula temes que “no són estrictament pressupostàries”, el Govern també hi pot jugar reclamant la gestió del Prat o de Rodalies, dues carpetes llargament reivindicades des de Catalunya i que sempre han topat amb la negativa de Madrid.

El líder de l’oposició, Salvador Illa, escolta el president Aragonès al Parlament / ACN

El Govern proposa millorar la gestió del Prat sense ampliar-lo

El conseller de Territori ha insistit que el Govern és favorable a “millorar i optimitzar” el funcionament del Prat i a augmentar la seva connectivitat intercontinental, però té dubtes que l’ampliació planteja per Aena sigui la millor solució. La Generalitat fa 15 anys que reclama poder gestionar l’aeroport i Fernández demana “anar més enllà” del simple perllongament de la tercera pista, un projecte que té “dificultats” perquè no té el suport dels ajuntaments de Barcelona i del Prat i que col·lideix amb diverses directives europees de protecció del medi ambient. “La gestió de l’aeroport és cabdal”, ha dit Fernández. El Govern veuria bé la construcció de la terminal satèl·lit per impulsar l’aeroport.

Pel que fa al Quart Cinturó, el conseller ha reconegut que el Vallès té unes “necessitats de mobilitat” a les quals cal donar resposta, però ha afirmat que el pla de mobilitat del Govern “prioritza la intervenció en carreteres existents” i aposta per millorar les “connexions ferroviàries” entre Granollers amb Sabadell i Terrassa per ampliar la quota de transport públic, que ara és tot just del 13%. “Podem trobar solucions per a aquestes necessitats”, ha insistit amb relació al tram Sabadell-Terrassa, d’uns sis kilòmetres, que compta amb una forta oposició. Territori és més partidari de millorar la connectivitat a través de la C-58.