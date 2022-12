El PSC insisteix amb el Hard Rock, el Prat i el Quart Cinturó per pactar els pressupostos

El PSC insisteix a incloure el Hard Rock, l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona-El Prat i el Quart Cinturó en la seva proposta per pactar els pressupostos de la Generalitat del 2023. Els socialistes, conscients de la necessitat d’ERC d’aprovar els comptes per no debilitar més l’executiu en minoria de Pere d’Aragonès, volen aprofitar els últims serrells de les negociacions per posar el seu segell als pressupostos.

“Volem rescatar Catalunya, però no Aragonès. Esperem que sigui responsable i s’avingui a acceptar les nostres propostes”, ha dit la portaveu del PSC al Parlament. Alícia Romero. Els socialistes han presentat al Govern un document de 26 pàgines amb nombroses propostes i plantegen augmentar en 691 milions d’euros el sostre de despesa fixat per la conselleria d’Economia, que ara és de 33.113 milions.

Els socialistes proposen destinar 200 milions d’euros addicionals per donar suport a la indústria catalana; augmentar en 150 milions el pressupost per a la recerca i la innovació; i destinar 180 milions a l’acceleració de la implantació d’energies renovables. També volen que l’atenció primària rebi el 24% del pressupost de Salut –ERC i els comuns van pactar que seria el 20%– i que es destinin 100 milions al desplegament del pacte contra la segregació escolar, entre altres.

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero / ACN

El PSC reprendrà les negociacions dels pressupostos a partir del gener

Romero ha explicat que els socialistes tenen previst reprendre les negociacions amb el Govern Aragonès la setmana que ve i ha defensat que les propostes del seu partit són de “sentit comú”. La diputada ha reclamat a Aragonès que signi un pacte amb el PSC “amb la màxima celeritat”. El Parlament ha habilitat la setmana del 9 gener per si ERC decideix finalment portar els pressupostos a tràmit, tot i que els republicans van anunciar que només ho farien quan tinguessin els suports necessaris per aprovar-los.

L’executiu de Pere Aragonès ha afirmat que tant el PSC com Junts tenen una “proposta definitiva” i que l’únic que falta és voluntat política per arribar a un acord, informa l’ACN. Pere Aragonès no descarta un pacte a quatre bandes amb els comuns, els socialistes i Junts per aprovar uns pressupostos d’entesa.