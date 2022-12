Albiach reivindica l’acord dels pressupostos i Aragonès els vol tramitar “el més aviat possible”

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha reivindicat l’acord dels pressupostos entre el seu partit i el Govern de la Generalitat, que inclou diverses consideracions com ara un retoc per augmentar l’impost de patrimoni, així com que un 20% del pressupost de Salut vagi a l’atenció primària. “Tenim un bon acord que respon a la pregunta de qui paga l’augment dels preus”, assegura Albiach, que considera que a partir d’ara “s’obrirà un nou cicle” polític a Catalunya.

Pere Aragonès i Laura Vilagrà entrant a la Sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

Negociacions en marxa

Amb això, ha posat pressa als altres grups parlamentaris que estan negociant els pressupostos amb el Govern, com són el PSC i Junts, i ha demanat que s’afegeixin a la “política útil”. “Cada grup ha de decidir en quin costat està, del bloqueig o de la utilitat, i nosaltres estem en la segona”, opina la líder dels comuns a Catalunya en la sessió de control al Govern d’aquest dimecres al Parlament.

Aragonès apressa PSC i Junts

Així mateix, ha constatat la necessitat “d’accelerar” les negociacions i els tràmits amb els altres grups parlamentaris, per tal de tenir els comptes “el més aviat possible”. També s’ha dirigit així el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, que assegura que l’acord amb els comuns “és ambiciós”. “En les properes setmanes estic convençut que podrem culminar els treballs d’acords previs. Els pressupostos no es poden fer esperar”, ha dit el president posant pressa a PSC i Junts. En aquest context, Aragonès ha recordat com en les darreres set setmanes hi ha hagut més de 20 reunions conjuntes. “Per què esperar el 8% l’IRSC que són prestacions socials imprescindibles per a famílies?. El que és bo per la ciutadania no cal fer-ho esperar”, diu el cap de l’executiu.