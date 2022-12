PSOE i Unides Podem registraran una proposició de llei per renovar el TC

PSOE i Unides Podem tenen la intenció de registrar una proposició de llei al Congrés dels Diputats aquesta setmana que inclogui les dues esmenes a la reforma del Codi Penal i que ha suspès el Tribunal Constitucional (TC). És la intenció de PSOE i Unides Podem, segons han confirmat fonts parlamentàries socialistes i ha recollit Europa Press, com a resposta a la paralització de la part del text recorregut pel PP en referència a la renovació del mateix Constitucional. Aquestes fonts han afegit que ja han informat altres grups parlamentaris que havien expressat el seu rebuig a la decisió del TC i esperen que se sumin a aquesta proposta.

PSOE i Unides Podem esperen que més grups parlamentaris se sumin a la iniciativa | ACN

Sánchez prometia mesures “precises”

Aquest mateix dimarts al matí, després de conèixer-se la decisió del TC de paralitzar la tramitació de la reforma judicial, Sánchez ha ofert una breu compareixença en què ha assegurat que el govern espanyol adoptaria les mesures “precises” per acabar amb el bloqueig dels populars a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Per la seva banda, la formació morada ja havia defensat aquesta via per tràmit d’urgència.

En una roda de premsa aquest matí, ERC i PDeCAT ja s’havien posicionat a favor d’esquivar el TC a través d’una proposició de llei.

Toc d’atenció d’Europa

Després de la resolució del TC i de l’allau de crítiques que ha provocat, la Comissió Europea ha donat un toc d’atenció a Espanya i reclama al govern espanyol que eviti fer “reformes judicials importants” sense consultar “les parts implicades”. En una roda de premsa, el portaveu de Justícia de la Comissió Europea, Christian Wigand, ha assegurat que Brussel·les “segueix de prop” la crisi política espanyola, però no ha volgut fer comentaris oficials sobre la decisió del Constitucional de paralitzar la tramitació de dues disposicions legals sobre el nou sistema d’elecció dels jutges abans que poguessin ser debatudes i votades al Senat.