L’independentisme passa comptes amb Sánchez per la crisi del TC: “I ara què?”

L’independentisme ha aprofitat la sessió de control a Pedro Sánchez al Congrés per passar comptes amb el president espanyol per la crisi oberta pel Tribunal Constitucional arran de la reforma judicial suspesa in extremis abans que passés pel Senat. “I ara què fem?”, ha etzibat el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián. “Ja els vam dir que els pròxims serien vostès“, ha sentenciat. “Benvinguts a la guerra judicial de la seva democràcia exemplar contra segons qui. I ara què fem?”. El diputat republicà ha matisat que el seu partit, a diferència del PSOE, no mirarà cap a una altra banda i donarà suport a una nova proposició de llei per canviar el sistema d’elecció dels jutges del TC. “La diferència entre vostès i nosaltres és que nosaltres no els deixarem penjats perquè abans que independentistes, som demòcrates”.

El president espanyol, que ha intentat esquivar el cos a cos contra l’independentisme per centrar-se en el PP, ha tirat d’ironia i ha celebrat que ERC hagi “assumit que la democràcia es fonamenta en la sobirania popular, però també en la legalitat” i que “totes les idees es poden defensar dins del marc constitucional”. Sánchez ha reconegut que la “democràcia espanyola té un problema” amb el PP i ha acusat els populars d’impulsar una crisi institucional utilitzant la majoria conservadora del Tribunal Constitucional i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) perquè “no reconeixen el resultat electoral”.

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras / EP

Junts acusa el PSOE de ser la marca blanca del PP

La portaveu de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, ha recordat a Pedro Sánchez que la polèmica resolució del TC “no és res nou” i que el conflicte de fons és la “guerra partidista” entre el PSOE i el PP per veure “qui controla el poder judicial i del deep state”. La diputada de Junts ha reclamat al president espanyol que no continuï “tapant les vergonyes” de l’estat i doni la cara. “Expliqui als ciutadans espanyols que el problema no és Catalunya, sinó vostès, que van pensar que suspendre la democràcia a Catalunya sortiria gratis“, ha dit. Nogueras ha acusat el PSOE de la marca blanca del PP quan hi ha Catalunya pel mig i li ha retret que tant socialistes com populars van donar suport al 155, volen detenir Puigdemont, han fet escarni dels presos polítics, han animat l'”a por ellos” i incompleixen les seves promeses d’inversió.

En la seva rèplica, Sánchez ha tornat a assenyalar el PP com a responsable de la crisi, però ha insistit a desvincular la crisi del TC amb les ingerències del poder judicial al Parlament de Catalunya dels últims anys. “El que estem fent aquí no té res a veure amb el que va passar a Catalunya”, ha explicat. “Vostès van incomplir la Constitució i van trencar la legalitat democràtica. Nosaltres volem que es compleixi la Constitució”. El president espanyol també tenia un dard guardat per Junts. “El Procés ha acabat, però no ho dic jo, ho ha dit Jordi Sànchez”.