Feijóo tornaria a negociar el CGPJ si Sánchez renuncia al nou Codi Penal

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recupera el to conciliador després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi decidit paralitzar la tramitació parlamentària de la reforma judicial. Tal com informa l’ACN, en una compareixença aquest dimarts a la seu del partit, Feijóo ha tornat a obrir la porta a negociar amb el president espanyol, Pedro Sánchez, la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) si ell aparca la proposta de reformar el Codi Penal per derogar la sedició i rebaixar la malversació. El líder dels populars creu que Sánchez té una “alternativa constitucionalista, centrada i amb sentit d’Estat”, i assegura que PSOE i PP podrien tornar a posar sobre la taula les “qüestions d’estat” si el president espanyol renuncia als suports dels independentistes.

O renúncia o eleccions anticipades

En la roda de premsa, Feijóo ha explicat que espera que Sánchez “renunciï a modificar el Codi Penal amb pressa sense els informes corresponents” i li ofereix que “ho faci complint el que va prometre: que tipifiqui el referèndum il·legal, mantingui la sedició i les penes per malversació, i que renunciï a controlar els jutges”.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats / ACN

Si Sánchez no vol renunciar a la reforma del Codi Penal, aleshores Feijóo li demana que convoqui eleccions anticipades. Segons ell, el president espanyol “ha traslladat el missatge subliminal que farà tot el possible per aconseguir l’objectiu d’acontentar en tot el necessari els independentistes i controlar des del govern la justícia” i ell n’ha volgut enviar un altre als “espanyols” i promet que farà “tot el possible per defensar la democràcia i l’Estat de forma permanent i per garantir la independència de poder judicial”.

Allau de crítiques al TC

Després de la decisió del TC, les reaccions han sigut immediates. Ja no només nacionals, sinó també internacionals, després del toc d’atenció de la Comissió Europea a Espanya. Sobre això, Feijóo ha lamentat les “crítiques injustificades” al Constitucional perquè, per ell, només s’ha limitat a “defensar” la democràcia evitant que el debat sobre la reforma judicial arribés al Senat.