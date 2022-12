L’independentisme carrega contra el TC i recorda que ha estat el seu “banc de proves”

L’independentisme ha aprofitat la resolució del Tribunal Constitucional que suspèn la reforma judicial que s’estava tramitant al Senat per passar comptes amb l’esquerra espanyola, en especial amb el PSOE. “Van fer servir Catalunya de banc de proves i avui, envalentits, ho apliquen arreu”, ha denunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha acusat la “dreta espanyolista” de segrestar les institucions i ha avançat que l’única manera de superar la crisi és “una agenda valenta i progressista i on Catalunya sigui definitivament una república sobirana”.

La portaveu de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, ha recordat que “l’emmordassament del Parlament que comença el 2010” és la “llavor del que està passant ara” amb la ingerència del TC. “Es basava en una ficció molt perillosa, que la sobirania popular del Parlament era de segona i es podia permetre que interferís”, ha dit Vehí en declaracions recollides per l’ACN. La diputada de la CUP creu que la decisió del TC de suspendre la tramitació de la reforma judicial abans que passi pel Senat té una “connexió claríssima” amb l’actuació del tribunal contra el Parlament català.

Mireia Vehí, diputada de la CUP | Europa Press

Gabriel Rufián també ha fet referència a la polèmica i ha assegurat que les interferències del TC amb el poder legislatiu “ja s’han viscut” a Catalunya. “Com a català, per a mi és una mena de déjà-vu”. Rufián ha estat molt directe i ha lamentat el “paper del progressisme espanyol” que el Constitucional intervenia al Parlament. “No és la primera vegada que passa ni serà l’última perquè part del poder judicial ha declarat la guerra a una sèrie de partits”, ha dit.

Junts carrega contra la democràcia espanyola

Des de Junts han carregat contra la baixa qualitat de la democràcia espanyola i han criticat amb duresa la maniobra del TC per entorpir els canvis legals necessaris per renovar la part del tribunal que té el mandat caducat. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit que a Espanya hi ha una “democràcia nivell 0”. i considera que la decisió del TC certifica que a l’estat espanyol “la política la marquen les togues i no les urnes. No hi ha divisió de poders, hi ha encreuament de poders”, ha dit. “A Catalunya ja ho sabem i ho patim des de fa anys i per això treballem per marxar-ne. I ens urgeix”.

Jordi Turull i Laura Borràs en un acte de Junts / EP

Per la seva banda, la presidenta del partit, Laura Borràs, ha etzibat que “l’estat espanyol és irreformable” i també ha retret la lentitud de l’esquerra espanyola per reaccionar. “Vam avisar que per impedir la independència es carregarien la democràcia. Res que no sabéssim, però una raó més per construir una república democràtica i independent”.

El PSC no veu relació amb el cas català

La portaveu del PSOE al Senat i exdiputada del Parlament de Catalunya amb el PSC, Eva Granados, ha assegurat que no veu cap relació entre l’embat del TC i les constants ingerències de l’alt tribunal als debats de la cambra catalana. “No estic d’acord que el que va passar a Catalunya tingui cap similitud amb el que està passant al Senat. El que teníem al Parlament era una majoria parlamentària que conculcava els drets de la majoria parlamentària i l’objectiu era acabar amb la Constitució”, ha dit Granados en una entrevista a Catalunya Ràdio.