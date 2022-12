El Senat votarà la reforma legislativa sense les disposicions suspeses pel TC

La Mesa del Senat ha decidit mantenir la tramitació de la reforma legislativa sense les disposicions suspeses pel Tribunal Constitucional que afecten als canvis del sistema d’elecció dels magistrats del mateix TC. D’aquesta manera, el Senat podrà votar la derogació de la sedició i la rebaixa de la malversació malgrat l’oposició del PP i de Vox. La Mesa ha aprovat continuar amb la votació per quatre vots a favor –tres del PSOE i un del PNB– i tres en contra dels senadors populars.

L’acord de la Mesa del Senat acusa rebut de la decisió del TC i acorda que la cambra alta es personi a la causa com a part interessada, però manté la tramitació de la reforma legislativa sense les disposicions transitòries i finals afectades per les mesures cautelars dictades per l’alt tribunal.

El PSOE critica la decisió “insòlita” del TC

El PSOE ha carregat contra el Tribunal Constitucional i ha criticat la decisió “insòlita i increïble” del tribunal, però ha garantit que acatarà la resolució. La portaveu del socialistes al Senat, Eva Granados, ja havia avançat que el seu partit defensaria que la resolució només obliga a aturar la votació dels articles vinculats a la reforma del sistema d’elecció dels magistrats del TC que corresponen al Consell General del Poder Judicial (CGPJ), però no afecta a la modificació del Codi Penal, tal com ha acabat passant.

La socialista Eva Granados al Parlament / ACN

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Granados ha explicat que aquest matí la Mesa i la ponència del Senat es reuniran per avaluar la resolució del TC i decidir com s’aplica la decisió d’acceptar les mesures cautelaríssimes sol·licitades pel PP. La portaveu socialista ha assegurat que ni s’han plantejat desobeir el TC malgrat que la cúpula judicial ha obert una “crisi institucional que posa entre les cordes el poder legislatiu”. Els socialistes consideren que, després de passar pel Congrés, la proposició de llei és un sol text i que el TC reclama “extirpar” les dues disposicions que fan referència a la reforma judicial.

Els socialistes acusen el TC d’envair competències del poder legislatiu

Després de conèixer la resolució del Tribunal Constitucional, Granados es va mostrat “preocupada i perplexa” per la decisió i va culpar el PP de provocar un “conflicte de màxima gravetat”. La dirigent socialista adverteix que és la primera vegada “a la història” que el TC “interromp el funcionament normal del poder legislatiu” i ha impedit el debat i la votació d’una decisió que és “competència exclusiva” de les Corts Generals.

Granados no ha volgut ni sentir a parlar d’una comparació amb els vetos del TC a certs debats al Parlament de Catalunya. “No estic d’acord amb que el que va passar a Catalunya tingui cap similitud amb el que està passant al Senat. El que teníem al Parlament era una majoria parlamentària que conculcava els drets de la minoria parlamentària i l’objectiu era acabar amb la Constitució“, ha etzibat.

El TC dona “versemblança” a les denúncies del PP

El TC ha decidit suspendre la tramitació de la reforma judicial perquè la denúncia del PP “no està mancada de versemblança” i considera que la tramitació exprés de les esmenes podrien haver vulnerat els drets fonamentals dels diputats populars. En el seu escrit, el tribunal considera que les esmenes no tenen una “relació d’homogeneïtat” amb la resta de la proposició de llei i assegura que el recurs té una “especia transcendència constitucional” que va més enllà del cas concret.