El Congrés aprova modificar el Codi Penal en un debat tens i ple de retrets

El Congrés dels Diputats, després d’un debat tens, ple d’acusacions i retrets, ha aprovat els canvis al Codi Penal i canviar les majories per poder renovar el Tribunal Constitucional (TC). Tot i que els partits de la dreta han intentat impedir fins a l’últim moment la celebració del ple extraordinari d’aquest dijous, finalment la substitució del delicte de sedició pel de desordres públics agreujats i la modificació del de malversació tira endavant amb 184 vots a favor, 64 en contra i una abstenció. Els diputats del PP i Ciutadans (Cs) no han emès els seus vots.

Derogar la sedició i modificar la malversació

El Congrés ha donat llum verda a la reforma del Codi Penal que inclou la derogació del delicte de sedició i la seva substitució pel reformulat delicte desordres públics agreujats, la modificació del de malversació per establir penes d’entre 1 i 4 anys quan no hi hagi ànim de lucre i creu un delicte d’enriquiment il·lícit per a càrrecs públics. A més, el text aprovat aquest dijous també incorpora dues esmenes que modifiquen l’elecció dels jutges del Tribunal Constitucional. El PP ha portat aquesta modificació davant del mateix TC per demanar la suspensió cautelaríssima de la inclusió d’aquesta part, però el tribunal ha ajornat fins al dilluns el ple en què s’havia de decidir si admetia el recurs dels populars, fet que ha permès evitar el xoc amb la cambra baixa.

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, diu que no han votat la reforma perquè és la manera de protestar | Europa Press

La reforma del Codi Penal ha tirat endavant amb els vots a favors de PSOE, Unides Podem, ERC, PDeCAT, PNB i EH Bildu i els ‘no’ de Junts, la CUP i Vox. El PP i Cs no han votat perquè, com han dit els populars, és la manera de protestar perquè s’hagi decidit tirar endavant la votació amb les dues esmenes que havien recorregut al TC i sobre les quals el tribunal no s’ha pronunciat encara.

“On està Pedro Sánchez?”

El debat d’aquest dijous al Congrés dels Diputats ha sigut molt tens, ple de retrets i amb acusacions. La sessió plenària ha començat amb els portaveus del PP, Vox i Cs demanant a la presidenta de la cambra baixa, Meritxell Batet, que suspengués la tramitació el debat i la votació de la reforma fins que el TC es pronunciés sobre els recursos i les mesures cautelaríssimes que li han reclamat els populars i Vox.

El ple extraordinari ha tirat endavant i, al seu torn, la portaveu dels populars al Congrés, Cuca Gamarra, ha preguntat “on està Pedro Sánchez” i l’ha titllat de “covard”. El president espanyol es troba en una cimera oficial de la Unió Europea (UE) a Brussel·les a la qual cap president hi pot faltar si no és per un motiu de força major.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, acusa el govern espanyol d’estar “repetint el que va fer el separatisme el 2017” | Europa Press

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha acusat el govern espanyol d’estar “repetint el que va fer el separatisme el 2017” amb l’aprovació de lleis “inconstitucionals en 48 hores” i ha assenyalat que s’estan “vulnerant tots els tràmits”. El diputat de Vox Javier Ortega Smith ha afirmat que tant el fons com la forma de la norma són un “frau”.

La referència al 23-F

La crispació al ple ha explotat després de les declaracions del portaveu del PSOE, Felipe Sicilia. El socialista ha acusat la dreta d’intentar parar una sessió al Congrés i, si fa anys ho va fer “amb tricornis”, ara ho ha intentat fer via Tribunal Constitucional. Sicilia ha celebrat que “no ho han aconseguit perquè la nostra democràcia és forta i sòlida”. El dirigent del PSOE ha anat més enllà i ha assegurat que la democràcia només ha estat en perill quan ha governat la dreta. Ha reblat que “va estar en perill el 1936 i el 23-F” i assegura que “la continua posant en perill amb els discursos d’odi”.

La bancada del PP, indignada, ha explotat: “Ens està dient colpistes! Que ho retiri!”. Al que Sicilia ha contestat preguntat què eren sinó, “d’esquerres?”, provocant un nou aldarull entre els diputats.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, durant el debat per la reforma del Codi Penal | Europa Press

L’independentisme, dividit

Esquerra, s’ha mantingut en la seva línia, ha defensat la modificació del Codi Penal, mentre que el PDeCAT ha remarcat que els canvis deixen una norma millor que l’actual redactat. Per contra, Junts i la CUP ho han criticat. El diputat de Junts ha assenyalat que ERC, amb el seu suport, està admetent que el referèndum de l’1 d’Octubre “va ser delicte” i ha explicat que votaven en contra perquè “no son delinqüents”.

La resposta del portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, ha sigut un dard directe a la presidenta de Junts, Laura Borràs, i ha dit que qui és un “delinqüent” és el pèrit d’ultradreta Emilio Hellín a qui la defensa de Borràs va contractar.