Podemos avisa el TC per la reforma del Codi Penal: “Colpistes amb toga”

Indignació a Podemos pel possible bloqueig del Tribunal Constitucional (TC) a la reforma del Codi Penal que s’està tramitant al Congrés dels Diputats. “Colpistes amb toga”, ha etzibat el portaveu de la formació morada, Pablo Fernández, en una piulada. El PP ha presentat un recurs d’empara i ha demanat mesures cautelaríssimes per aturar la tramitació de dues esmenes de la reforma que canvien el sistema de nomenaments de nous magistrats. La Moncloa vol forçar al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) perquè esculli els noms que té pendents de triar des de fa mesos pel boicot del sector conservador, que està en guerra amb el govern espanyol per la renovació del CGPJ.

El president del TC, Pablo González-Trevijano, ha convocat un ple extraordinari per aquest matí per decidir si atura la tramitació. El Congrés dels Diputats votarà la reforma al migdia, així que el tribunal s’ha de pronunciar abans sobre les cautelaríssimes sol·licitades pel PP. El PSOE ha intentat frenar el recurs i ha presentat un escrit al TC per personar-se al procediment i ha exigit al tribunal que rebutgi les cautelaríssimes perquè seria una “ingerència” sense precedents i una “vulneració de l’autonomia parlamentària”.

Patxi López i Jaume Asens presenten la proposició de llei per reformar la sedició / ACN

Asens avisa que el TC prepara un “cop a la democràcia”

El president del grup d’Unidas Podemos al Congrés, Jaume Asens, ha assegurat que el ple extraordinari del TC suposa un “cop a la democràcia”. El polític català ha advertit que es tracta d’una maniobra que pot suposar un precedent molt perillós i és “l’amenaça més greu a la democràcia des del 23-F”. Asens ha qualificat els fets de “gravíssims” perquè hi ha magistrats que tenen el mandat caducat i intenten “mantenir una majoria artificial” amb una decisió que, a més, afecta directament al nomenament de nous magistrats. “Està en joc la democràcia”, ha dit.

Podemos ha presentat un escrit al TC per recusar el president del tribunal, Pablo González-Trevijano, que és un dels magistrats amb el mandat caducat, i el ponent de la resolució, Enrique Arnaldo, perquè no participin de la deliberació. Tots dos són del sector conservador, que amb els pròxims nomenaments perdrà la majoria en favor del sector progressista.