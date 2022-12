La reforma del Codi Penal passa el primer tràmit al Congrés per la mínima

La reforma dels delictes de sedició i de malversació ha salvat per la mínima el primer tràmit al Congrés dels Diputats. La Comissió de Justícia de la cambra ha aprovat per un ajustat 19 a 17 la ponència per modificar el Codi Penal, que ara es debatrà i es votarà de manera definitiva en un ple extraordinari que se celebrarà aquest dijous i després passarà al Senat. El PSOE, Podemos, ERC, PNB i Bildu hi han votat a favor, mentre en contra s’hi han posicionat el PP, Vox, Cs –que han atacat el govern de Pedro Sánchez per fer concessions a l’independentisme– i Junts i la CUP –que han carregat contra ERC per acceptar que a l’1-O es va cometre un delicte–.

La modificació del Codi Penal ha generat molta polèmica a banda i banda de l’hemicicle perquè deroga el delicte de sedició i el substitueix per un altre de desordres públics agreujats, que s’ha hagut d’esmenar per evitar la criminalització de les protestes, i rebaixa a quatre anys la pena màxima per malversació sense ànim de lucre, que ara passa a dir-se desviament pressupostari irregular. Després de setmanes de negociacions, el PSOE i ERC han arribat a una entesa de la qual Podemos s’ha desmarcat en el cas de la malversació, ja que no veu clara quina serà la resposta de la justícia.

Adriana Lastra i Santos Cerdán (PSOE) conversen amb Gabriel Rufián (ERC) al Congrés dels Diputats, en una imatge d’arxiu | Europa Press

La reforma del Codi Penal arriba al Tribunal Constitucional i les empreses

El text que previsiblement s’aprovarà al Congrés aquesta setmana també hi ha una controvertida reforma exprés per desbloquejar el nomenament dels dos magistrats del Tribunal Constitucional (TC) que ha de triar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i que fa mesos que la majoria conservadora dilata per pressionar el govern espanyol. La modificació del Codi Penal també incorpora el delicte d’enriquiment il·lícit, que s’aplicarà a aquells càrrecs públics que no puguin justificar un increment del seu patrimoni de més de 250.000 euros i castiga amb sis anys de presó aquells empresaris que se saltin la legislació laboral de manera continuada, especialment a aquells que “imposin condicions il·legals” amb fórmules com els falsos autònoms.