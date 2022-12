El govern espanyol s’autoesmena i matisa el delicte de desordres públics

El govern espanyol ha decidit autoesmenar-se i matisarà la seva proposta per introduir un nou delicte de desordres públics agreujats –que substituirà el de sedició–. El president del grup d’Unidas Podemos al Congrés, Jaume Asens, ha avançat que el PSOE i Podemos han arribat a un acord per reformular el delicte de desordres públics perquè la justícia no el faci servir com a “excusa” per “perseguir la protesta pacífica”. ERC també ha presentat una esmena similar dins d’una bateria de propostes que inclou la rebaixa de penes per la malversació sense lucre.

Asens ha explicat que l’acord dels socis de govern és un “retoc per garantir que aquest article no es pot utilitzar per perseguir accions de protesta”, tot i que es manté la polèmica menció a la “intimidació” com un dels factors que es tenen en compte a l’hora de valorar la gravetat del delicte. L’ambigüitat del redactat i la subjectivitat del concepte “intimidació” han encès les alarmes de la societat civil i dels moviments socials més actius, com els col·lectius de defensa de l’habitatge i les entitats independentistes.

El presidente del govern espanyol, Pedro Sánchez, en un acte / Europa Press

Podemos es plega a les pressions del PSOE i renuncia eliminar la intimidació

El diputat de Podemos ha afirmat que l’acord amb el PSOE –que ha pressionat per mantenir la intimidació– defensa les protestes quan “no es faci servir violència o intimidació” i introdueix més requisits perquè s’interpreti sempre “de manera més favorable a l’exercici dels drets fonamentals”. Tot i això, Asens ha reconegut que el seu partit apostava per “derogar directament l’article” i que s’ha conformat amb la transacció de l’esmena perquè és una “millora substancial” del que hi havia.

Pel que fa a la reforma de la malversació, Podemos “estudiarà a fons les implicacions de la proposta d’ERC” per rebaixar les penes en els casos on no hi hagi lucre personal. El partit està “obert” a avaluar les esmenes dels republicans i de la resta de partits sempre que no siguin una “carta blanca pels corruptes”. El PSOE també aposta per una reforma quirúrgica després de rebre molta pressió dels seus barons per no donar la imatge que es promou un relaxament de la lluita contra la corrupció.

Fins a tres anys de presó per no justificar un enriquiment judicial

Les esmenes del PSOE i Podemos també inclouen condemnes de fins a tres anys de presó per als càrrecs públics que no siguin capaços de justificar un enriquiment personal de més de 250.000 euros després que li ho hagi reclamat un òrgan oficial. El nou delicte d’enriquiment il·lícit preveu penes d’entre sis mesos i tres anys, una multa de la quantitat que pot arribar a triplicar el benefici obtingut i una inhabilitació d’entre dos i set anys.