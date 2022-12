ERC proposa rebaixar les penes per la malversació sense lucre

ERC ha presentat una esmena per reformar el delicte de malversació i proposa penes de sis mesos a tres anys, a més d’una suspensió d’un a quatre anys, per als casos de malversació sense ànim de lucre, un delicte que ha servit per condemnar els presos polítics per l’organització de l’1-O. Desenes d’alts càrrecs i empresaris que estan pendents de judici es podrien beneficiar del nou redactat, ja que en cap dels casos s’ha pogut demostrar enriquiment personal pel seu paper en l’organització del referèndum del 2017. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa o Carles Puigdemont també se’n podrien beneficiar, segons la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, que assegura que l’objectiu és “deixar menys marge interpretatiu a la justícia i aquells que volen perseguir-nos”.

Els republicans consideren que les esmenes “quirúrgiques” que ha presentat evitaran que l’estat espanyol “torni a utilitzar el delicte de malversació de forma arbitrària per perseguir el moviment independentista, i a la vegada, evitar, també, que la reforma pugui ser utilitzada per rebaixar penes en casos de corrupció”, una de les condicions que havia posat la Moncloa per estudiar la reforma. D’aquesta manera, ERC dona per fet que la modificació plantejada en el cas de la malversació es torna al “model previ a la reforma executada pel Partit Popular el 2015 per perseguir el moviment independentista”.

Oriol Junqueras i Gabriel Rufián en la presentació de Rufián com el candidat municipal / ACN

El govern espanyol diu que ha d’estudiar les esmenes d’ERC

El govern espanyol no ha reaccionat a la proposta d’ERC i manté que l’única vermella és que la reforma no beneficiï polítics condemnats per corrupció. El president del grup parlamentari de Podem al Congrés, Jaume Asens, ha explicat que el seu partit comparteix la “música” de les esmenes d’ERC i ha avançat que no presentaran esmenes pròpies per reformar la malversació. Asens considera interessant acotar els conceptes de violència i intimidació perquè els jutges no ho puguin fer servir de manera arbitrària.

Després de la reforma del 2015, el delicte de malversació no fa cap diferència entre la corrupció i la malversació de fons públics sense ànim de lucre. Actualment les penes són de 2 a 6 anys de presó i una inhabilitació de 6 a 10 anys. Aquestes penes es mantindrien en els casos de corrupció.

Matisos al delicte de desordres públics per protegir el dret de manifestació

Pel que fa al delicte de desordres públics recollit a l’article 557 del Codi Penal, els republicans aposten per un nou redactat, més concret, que matisa que les alteracions de l’ordre i la pau pública han d’anar acompanyats “d’actes de violència causant lesions a persones o produint danys a les propietats” i elimina el concepte de “intimidació”. Fins ara el delicte contempla penes de sis mesos a tres anys –que es mantindrien– en cas “d’actes de violència sobre les persones o les coses”, però sense concretar què impliquen aquests fets. L’objectiu, segons ERC, és evitar la “criminalització dels drets de reunió i manifestació”. També proposa que les ocupacions d’edificis només puguin considerar-se desordres públics quan hi hagi “un perill per la vida o l’integrat física de les persones”.