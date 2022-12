Podemos es desmarca de les converses PSOE-ERC per reformar la malversació

Unidas Podemos s’ha desmarcat de les converses que PSOE i ERC han mantingut les últimes setmanes per pactar una reforma del delicte de malversació. Fonts del grup parlamentari han explicat que el partit té molts “dubtes sobre la futura aplicació del nou delicte per part dels jutges” i que no signarà l’esmena transaccional del PSOE que s’ha filtrat aquest cap de setmana i que en principi s’havia atribuït erròniament als dos socis de govern. Malgrat tot, el partit lila ha garantit que “facilitarà” la tramitació de la modificació del Codi Penal perquè hi ha elements clau com la derogació de la sedició o el desbloqueig dels desnonaments del Tribunal Constitucional.

L’esmena presentada pel PSOE és una contraproposta a la modificació avançada per ERC, que vol introduir un nou delicte de malversació sense ànim de lucre per diferenciar-lo de la corrupció i que estaria castigat amb penes d’entre sis mesos i tres anys, a més d’una inhabilitació d’un a quatre anys. Els socialistes també han posat sobre la taula un nou delicte amb el mateix esperit que el dels republicans, però que s’anomenaria desviació pressupostària irregular i que tindria una pena màxima de quatre anys i sis d’inhabilitació. Això suposaria una rebaixa d’almenys dos anys de les penes màximes actuals.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en un acte del PSC a Barcelona / Europa Press

La nova malversació també serviria per castigar l’1-O

Tot i les pretensions d’ERC, la proposta del PSOE encara serviria per castigar un nou referèndum unilateral. Els socialistes estan molt pressionats per la dreta i els barons més conservadors del seu partit i Pedro Sánchez vol evitar donar més munició al PP de cada a les pròximes eleccions municipals del maig, que seran un bon termòmetre per a les generals de finals d’any. L’exlletrat del Tribunal Constitucional (TC) i professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Joaquín Urías, ha celebrat la reforma de la malversació que s’està tramitant al Congrés, tot i que veu “molt dubtós” que l’organització del referèndum de l’1-O es pugui considerar malversació.