Madrid pressiona ERC amb una malversació rebaixada però que encara castigaria un 1-O

El PSOE presentarà aquest dilluns la seva pròpia proposta per reformar el delicte de malversació que inclou un nou tipus penal per perseguir el desviament pressupostari irregular a l’administració pública que es castigaria amb fins a quatre anys de presó i seis d’inhabilitació. D’aquesta manera, Madrid pressiona ERC amb una malversació maquillada que serviria per castigar un nou referèndum unilateral com el de l’1-O, tot i que rebaixa en dos anys la pena màxima actual, que ara és de fins a sis anys i 10 d’inhabilitació.

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha criticat que la proposta de la Moncloa, avançada per La Vanguardia, és injusta perquè Carles Puigdemont i la resta d’exiliats es podrien enfrontar a una pena de quatre anys de presó. El líder dels republicans ha insistit que l’objectiu del seu partit és “rebaixar i fer desaparèixer” el delicte de malversació quan no hi ha lucre personal o de tercers perquè considera que destinar diners als preparatius de l’1-O “no és malversació”. Junqueras ha recordat que la reforma del PP del 2015 “tenia noms i cognoms” per perseguir l’independentisme.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, el president d’ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general adjunta, Marta Vilalta, en una reunió de l’Executiva Nacional d’ERC a la seu del partit / ACN

La proposta d’ERC queda en paper mullat

La proposta del PSOE deixa en paper mullat la d’ERC i obligarà els republicans a votar a favor de la rebaixa diluïda del govern espanyol o deixar-la com està. Junqueras ha afirmat que l’esmena del seu partit intenta “posar justícia on hi ha injustícia” i que farà tot el possible per imposar el seu criteri, però ha lamentat la falta de suport de la resta de partits independentistes. “Arribarem a fer-la desaparèixer? Depèn de quanta gent ens ajudi”, ha reconegut. Amb tot, les possibilitats dels republicans d’aprovar la seva proposta són pràcticament nul·les.

L’esmena d’ERC proposa penes d’entre sis mesos i tres anys, a més d’una inhabilitació d’un a quatre anys, per als casos de malversació sense ànim de lucre. La intenció dels republicans era evitar que l’estat espanyol “torni a utilitzar el delicte de malversació de forma arbitrària per perseguir el moviment independentista, i a la vegada, evitar, també, que la reforma pugui ser utilitzada per rebaixar penes en casos de corrupció”.

El govern espanyol es cobreix les espatlles amb la nova malversació

El govern espanyol, molt pressionat per la dreta i els barons més conservadors del seu partit, es vol cobrir les espatlles i reformar el delicte de malversació per fer un nou acostament a ERC, però alhora evitar que la modificació del Codi Penal es percebi com una concessió excessiva a l’independentisme. La Moncloa considera que la seva proposta és equànime perquè tornar a separar la corrupció de la malversació de fons públics i, al mateix temps, blinda l’estat per poder perseguir futurs embats de l’independentisme.

L’objectiu del govern espanyol és que cap actuació que suposi un desviament de fons públics quedi sense càstig. La nova malversació permetria perseguir qualsevol desviament pressupostari irregular com podria ser destinar diners consignats a una partida concreta cap a una altra no prevista inicialment i que estigui tipificada com a delicte, com seria el cas de l’organització d’un referèndum no aprovat per Madrid. L’obsessió de Pedro Sánchez durant el tràmit de la modificació del Codi Penal és que no es pugui acusar el seu govern d’afavorir corruptes –es crea un nou delicte d’enriquiment il·lícit– ni als independentistes, ja que l’any vinent hi ha eleccions municipals i eleccions generals en les quals el PSOE es juga l’hegemonia política amb el PP.