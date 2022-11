Vilalta diu que si Junts creu que l’1-O és “corrupció” ho haurà d’explicar bé

La secretària general adjunta d’ERC i portaveu del partit, Marta Vilalta, ha criticat la suspensió com a diputats al Parlament de Josep Maria Jové i Lluís Salvadó un cop se’ls ha obert judici oral per la seva vinculació amb el referèndum de l’1 d’octubre. Vilalta ha insistit que cap dels acusats s’ha lucrat amb el referèndum, pel que creu que no se’ls ha d’aplicar l’article del reglament del Parlament que va servir per suspendre la líder de Junts, Laura Borràs. De fet, va ser ella qui, en un vídeo a les xarxes socials fa una setmana, va parlar de la necessitat que se’ls apliqui la mateixa suspensió que pateix ella, tot i que va dir que Junts hi votaria en contra.

La portaveu d’ERC ha dit que el de Josep Maria Jové i Lluís Salvadó no és “un cas de corrupció” sinó de l’organització de l’1 d’Octubre. Per això, segons Vilalta, José, Salvadó i Natàlia Garriga -la consellera de Cultura que té la mateixa causa oberta- són “represaliats polítics”. En aquest sentit ha etzibat: “Si algú creu que l’1-O és corrupció i Junts defensa ara que l’1-O és corrupció, ho haurà d’explicar molt bé”. “Si algú defensa que l’1-O és corrupció que surti i ho expliqui i si, a més, aquest algú són companys del moviment independentista creiem que és més sorprenent”, ha insistit novament després de ser preguntada al respecte. “Creiem que qui ho estigui defensant s’haurà begut l’enteniment“, ha conclòs.

La secretària general d’ERC, Marta Vilalta / ACN

Junts no té intenció de portar el cas a la Mesa

Tot i les afirmacions de la presidenta de Junts, la formació ha assegurat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que no tenen intenció de plantejar el seu cas a la Mesa. Cal recordar que és la Mesa qui pot aplicar aquest article del reglament als diputats. Des de la suspensió de Borràs com a presidenta, l’únic membre que té Junts és la secretària Aurora Madaula.