Puigdemont, a Aragonès des de l’Arc de Triomf: “El referèndum és vàlid”

El president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, ha estat el líder d’aquesta tarda a l’acte de commemoració del Primer d’Octubre a l’Arc de Triomf. Cap xiulet, i aplaudiments. Ha estat l’únic al que s’ha pogut sentir sense cap brogit del públic. Puigdemont ha exigit “encadenar als germans d’ERC, Junts, la CUP i les entitats en una taula de diàleg” i ha defensat de manera tancada la validesa del resultat del Primer d’Octubre. Una posició diametralment oposada a la proposta d’aquesta setmana del president de la Generalitat, Pere Aragonès,-que no hi ha assistit– de bastir un “acord per la claredat” i celebrar un nou referèndum.

Puigdemont no s’ha estat de criticar sense embuts la deriva actual del Govern autonòmic. De fet, ha raonat que a l’Estat “se’l va debordar amb el referèndum” i no se’l “descol·locarà pas amb “una gestió exemplar o amb l’elaboració de lleis impecables”. En aquest marc, ha assumit la responsabilitat de fer la independència a través del Consell de la República. “Mentre es gestiona l’autonomia algíu ha de preparar l’anar de debò”, ha sentenciat. “El seu dol per l’1-O es dóna per acomiadat, la nostra lluita no caduca”, ha recordat per retreure que l’actual independentisme institucional maldi per “infantilitzar el moviment”.

Duresa contra l’autonomisme

En el seu discurs, Puigdemont ha defensat la tasca del Consell de la República per suplir la lluita per la independència que no fan les institucions autonòmiques. La raó de la lluita, pel president a l’exili, és que “el referèndium el vam fer, és vàlid i no cal tornar-lo a fer, i votar ja hem votat”. Tota una declaració d’intencions i un torpede a l’estratègia d’ERC al Govern, i d’aquells de Junts per Catalunya que volen mantenir-se a Palau. D’aquí que hagi carregat els neulers contra els que consideren que mantenir la lluit afa nosa i que cal “menjar poc i païr bé”.

En la seva intervenció, Puigdemont ha admès que “amb el referèndum no hi hauria prou, ningú va prometre que seria fàcil”. “Teníem dret i la legitimitat per materialitzar la independència de Catalunya, havíem trobat la fórmula de la victòria”. Així ha reclamat a tots estar “conjurats” contra “cants de sirena o cants de derrota” tots col·lectivament per “reprendre la marxa on la vam deixar”. “L’Estat mai no renunciarà a la violència, i sabem com derrotar-los, la formula de la victòria la tenim de fa cinc anys, però cal la voluntat política de fer-la servir”, ha asseverat.

El Consell, l’eina

En aquest ambient de crítica de la situació i d’homenatge al primer d’Octubre, Puigdemont ha assumit la responsabilitat de sostenir la lluita per la independència. “Algú ha de preparar l’anar de debò i aixó no es fa per generació espontània”, ha advertit. Per portar-ho a terme, i en clara contradicció amb la proposta Aragonès de la “taula de diàleg”, ha refermat que cal “a la taula que hem d’estar encadenats és entre nosaltres entre els germans de Junts, Erc, Cup i l’acte d’avui aplega aquesta voluntat”.

“Que tothom tingui clar que els vots que permeten governar les institucions venen d’aquest desbordament democràtic del Primer d’Octubre, i que es posin al servei del que van decidir fa cinc anys”, ha reclamat. “És un repte que el Consell es proposa encapçalar per si algú es despista i ha agafat els nostres vots i no el veiem mai més”, ha alertat. “Hi ha noves porres, porres de paper, polítiques i judicials i què hem de fer davant d’aquestes porres? El que vam fer fa cinc anys, recosim-nos per cosir millor, preparem-nos”, ha proposat-. “Si al nostre país la pluja no sap ploure, que les victòries sàpiguen guanyar, no som millors que ningú, som catalans i volem continuar essent-ho”, ha incidit. “Volem respecte i dignitat pel fet de ser catalans, pel fet de ser poble, no ho aconseguirem mai dins Espanya, si algú s’hi resigna nosaltres, no”, ha clamat.