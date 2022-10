Forcadell demana unitat entre xiulets en un Arc de Triomf ple

L’expresidenta del Parlament i presonera política, Carme Forcadell, ha estat la responsable d’obrir el torn d’intervencions polítiques en l‘acte formalment unitari pel cinquè aniversari del Primer d’Octubre. Aquesta tarda davant de milers de persones que omplien la concentració a l’Arc de Triomf, Forcadell s’ha esgargamellat per demanar pau a les files independentistes. Ara bé, ha patit de valent, amb els xiulets i crits contra el Govern, per reclamar unitat estratègica de l’independentisme. De fet, quan s’han pronunciat els noms de l’exili, la secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha estat xiulada i Carles Puigdemont ha estat entronitzat amb el crit de “Puigdemont, Puigdemont”.

“Cal estratègia conjunta, no ens enfrontem entre nosaltres, cal enfrontar-nos conjuntament contra l’Estat”, ha exclamat com advertència. De fet, el discurs de Forcadell volia emfatitzar la capacitat de treball conjunt el Primer d’Octubre que ha definit com “l’acte de desobediència més important des de la Guerra civil”. “Vam desafiar l’Estat“, ha apuntat. Tot entre xiulets i crits de “Govern Dimissió”. Forcadell ha hagut d’aturar la seva al·locució i ha subratllat que entén que “molts de vosaltres esteu enfadats”. També ha tingut un record emotiu pels represaliats que encara tenen afers pendents amb la justícia.

La manifestació per commemorar l’1-O a l’Arc de Triomf / Mireia Comas

“Les revolucions no les fan els polítics”

Amb un ambient caldejat, i després de l’actuació de Pepet i Marieta, ha estat el torn de Mònica Roca, l’actual presidenta de la Cambra de Barcelona. Roca ha fet un discurs del greuge econòmic, impositiu, fiscal i d’infraestructures. Així s’ha vantat de la participació dels empresaris en el referèndum, imprimint paperetes o emmagatzemant les urnes. En aquest marc, ha subratllat la idea que la majoria d’empresaris simpatitzen amb l’independentisme. Ara bé, Roca ha advertit a la concurrència que xiulava cada cop que deia un nom dels líders polítics de l’1-O amb una norma històrica: “Les revolucions no les fan els polítics”. Això li ha fet guanyar-se l’aplaudiment del públic.

L’AMI, també xiulada

En el torn del parlament del president de l’AMI, Jordi Gasieni, els xiulets han tornat a eixordar l’acte. Després del secretari general de la Intersindical, Sergi Perelló, i de l’exalcalde de Sabadell, Matíes Serracant, que han passat sense pena ni glòria, Gasieni ha assegurat que no volen durar més dels deu anys que tenen complerts. Però en el moment que ha demanat un “Govern fort” i un “esforç per mantenir-lo”, la xiulada ha estat general i generosa. Els xiulets han agafat embranzida, i Gasieni ha hagut de demanar que “li deixessin dir una cosa més”. S’hi ha esforçat però ha quedat apagat per un públic ja una mica cansat d’un acte llarg, dens i sense més espurna que Sergi Mateu, l’actor que feia de presentador. Un professional.

Els concentrats a la manifestació d’Arc de Triomf, visiblement enfadats amb el Govern / Mireia Comas

El diàleg fake i feina a mig fer

En el torn de Dolors Feliu, presidenta de l’ANC, ha sortit i no ha rebut xiulets. Feliu ha avisat que es van “deixar la feina a mig fer” i que si els polítics no la volen fer, “la farem nosaltres”. Ha avançat una mobilització general per tot el país al febrer de 2023 “sinó hi han hagut eleccions abans”. Així mateix ha titllat la taula de diàleg de “diàleg Fake” de l’Estat espanyol”. I ha esperonat a la gent a tornarse a mobilitzar.

Òmnium també xiulat

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, també ha hagut de suar la cansalada per acabar el seu discurs. Els xiulets l’han apagat constantment, quan demanava tornar a seure per enraonar. Crits de “Govern dimissió!” han manllevat el protagonisme d’Antich que insistia que l’acte d’Arc de Triomf no era de “nostàlgia ni de llagrimeta”. També ha tingut un record “especial” per l’exili, que manté “la lluita per la independència”. Antich ha exigit seure i enraonar per “obrir un nou cicle pel país, sortir de la situació de bloqueig”.

Un acte unitari

L’acte de l’Arc de Triomf ha estat organitzat per Òmnium Cultural, Consell de la República, Assemblea Nacional Catalana, Cambres de Comerç, la Intersindical i l’Associació de Municipis per la Independència. Una commemoració, però, que tot i l’éxit de públic, -11.000 persones segons els números de la Guàrdia Urbana i sense contracompte per part de l’organització- mostra, de moment, la divisió independentista.