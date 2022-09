La Mesa de l’Eurocambra decidirà sobre la petició d’utilitzar el català

La Mesa de l’Eurocambra tindrà l’última paraula sobre l’oficialitat del català als plens del Parlament Europeu. Aquest dilluns la presidenta de la cambra, Roberta Metsola, ha rebut la carta del govern espanyol on es demana la inclusió del català a l’Eurocambra. Ara, traslladarà la sol·licitud de l’Estat a la Mesa perquè sigui aquesta qui prengui una decisió. Així ho han confirmat a l’Agència Catalana de Notícies fonts pròximes a la presidenta Metsola. Ara és el torn dels experts de l’Eurocambra, que han d’analitzar la petició de l’executiu de Pedro Sánchez. Segons aquestes fonts és “probable” que facin arribar una avaluació al respecte a la Mesa abans que aquesta prengui una decisió.

Aquesta qüestió es podria tractar a la pròxima reunió de la Mesa de l’Eurocambra, el pròxim 3 d’octubre a Estrasburg, quan s’inaugura el nou curs polític. Encara no es pot saber perquè l’agenda dels temes a tractar en aquesta Mesa no és pública, sinó que es coneix un cop ja s’ha celebrat la reunió. Així, la presidenta de la Mesa i les 14 vicepresidències, a més dels cinc qüestors que s’encarreguen de qüestions administratives i econòmiques, seran qui decidirà sobre el català a Europa. Per partits polítics, aquesta Mesa està formada per cinc socialdemòcrates, tres eurodiputats del Partit Popular Europeu -juntament amb la presidenta-, tres liberals de Renovar Europa i un dels Conservadors i Reformistes Europeus, els Verds i l’Esquerra.

El principal obstacle: el reglament només preveu llengües oficials

El principal obstacle per a que el català sigui oficial a l’Eurocambra i es pugui utilitzar amb normalitat és que el reglament del Parlament Europeu només preveu que els eurodiputats puguin utilitzar les 24 llengües reconegudes com a oficials a la Unió Europea. El català, com a cooficial a l’estat espanyol, no està contemplat. L’article on es defineix aquesta normativa és el 167, el que regula el règim lingüístic de la institució europea. Això és independent de la decisió de la Mesa i s’hauria de tractar més endavant.

Per tal que una llengua sigui oficial a la Unió Europea cal l’autorització dels 27, que han de donar llum verda a la seva incorporació. Això es deu a que és el Consell qui fixa el règim lingüístic de les institucions europees i, per tant, ha de ser una decisió unànime de tots els estats membre.