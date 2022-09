L’Eurocambra conclou que Hongria no és una democràcia plena i avisa Polònia

El Parlament Europeu ha conclòs aquest dijous que Hongria ja no és una democràcia plena sinó un “règim híbrid d’autocràcia electoral”. En aquest règim, diuen, se celebren eleccions però no es respecten els mínims estàndards democràtics exigibles per a un membre de la Unió Europea. A banda de carregar contra Hongria, també ha criticat els Estats membres per la seva “inacció” en no avançar amb el procediment per sancionar els socis que no compleixen amb l’Estat de dret. Aquest informe ha obtingut 433 vots a favor, 123 en contra i 28 abstencions. Part d’aquest text subratlla que fa quatre anys que la mateixa Eurocambra va iniciar el procediment que activa l’Article 7 del Tractat de la UE, però que durant aquest temps la manca de respecte als drets fonamentals a Hongria s’ha agreujat pels “esforços deliberats i sistèmics del Govern” de Viktor Orbán.

‼️This is HUGE‼️



Hungary is not a democracy anymore. Large majority in EU-Parliament votes in favor of my colleagues @GDelbosCorfield report.



Hungary should be labelled what it is: A hybrid electoral autocracy.



Orban is responsible for this. And he should not receive EU-funds! pic.twitter.com/dt8LnqvUma — Daniel Freund (@daniel_freund) September 15, 2022

Les àrees que més preocupen els eurodiputats són el funcionament dels sistemes constitucional i electoral, la independència de la judicatura, la corrupció i els conflictes d’interès, la llibertat d’expressió i el pluralisme informatiu. També han denunciat les amenaces del règim per la llibertat acadèmica, de religió i d’associació, els drets de les persones LGBTIQ, els drets de les minories i la situació dels migrants, sol·licitants d’asil i refugiats.

Crítiques contra els 27 per la seva inacció

L’Eurocambra reunida aquest dijous a Estrasburg ha lamentat la falta de mesures dels 27 per continuar amb el procediment de l’article 7 sense necessitat d’unanimitat. Consideren que aquest nivell de consens només és necessari per a decidir sobre possibles sancions al final de l’anàlisi de l’Estat de dret, pel que es podria aplicar a Hongria. A banda, assenyalen que la deriva antidemocràtica de Budapest ha de tenir com a conseqüència la impossibilitat d’accedir als fons europeus. De fet, proposen l’exclusió de finançament els programes de cohesió que contribueixin al mal ús dels fons de la UE o a vulneracions de l’Estat de dret. Els eurodiputats també defensen que no s’ha d’aprovar el pla de recuperació econòmica d’Hongria fins que hi hagi garanties que el país compleix plenament les sentències del Tribunal de Justícia de la UE i del Tribunal de Drets Humans.

Avís a Polònia per la falta de col·laboració en la comissió de Pegasus

En paral·lel, el comitè de l’Eurocambra que investiga l’ús del malware israelià Pegasus a la Unió Europea ha denunciat la “manca de col·laboració” de Polònia al respecte. Les autoritats de Polònia s’han negat a rebre els eurodiputats que visitaran aquest país la setmana que ve i és per això que els coordinadors del comitè han criticat durament l’actitud del govern polonès. “Creiem que aquestes reunions donarien al govern l’oportunitat de respondre a les informacions sobre l’ús il·legal d’espionatge contra opositors polítics”, han assenyalat en un comunicat aquest dijous. De dilluns a dimecres una delegació d’eurodiputats que investiguen l’ús de Pegasus anirà a Polònia per tal de reunir-se amb les víctimes d’aquest programari, alguns experts de seguretat digital i altres representants de la societat civil.