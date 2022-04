L’ultra Orbán s’imposa a la llista única de l’oposició i guanya a Hongria

El polític ultranacionalista Viktor Orbán ha guanyat per quarta vegada consecutiva a les eleccions d’Hongria i s’ha imposat a la llista única de l’oposició, que després de diversos intents havia concorregut unida per intentar treure’l del poder. La formació del primer ministre, Unió Cívica Hongaresa (Fidesz), ha obtingut uns dos terços dels 199 escons que té el Parlament hongarès. Orbán manté un pols aferrissat amb la Unió Europea, que ha criticat en nombroses ocasions les polítiques conservadores del polític hongarès.

“Estimats amics, hem aconseguit una gran victòria. Tan gran que es pot veure des de la lluna i, per descomptat, des de Brussel·les“, ha dit Orbán en el seu discurs. El primer ministre hongarès, molt criticat pels seus vincles amb Vladímir Putin, ha aprofitat la invasió d’Ucraïna per marcar certa distància amb el Kremlin, però intentant no mullar-se massa. Ha condemnat la guerra, però no ha enviat armes ni ha permès que la resta de països les enviï a través de la seva frontera amb Ucraïna.

Referèndum homòfob

En paral·lel a les eleccions, Hongria ha celebrat un referèndum homòfob amb preguntes tendencioses sobre l’educació sexual i la identitat de gènere: “Doneu suport a sessions d’orientació sexual per a menors d’edat a l’educació pública sense el consentiment dels pares?”, “Doneu suport a la promoció de tractaments de reassignació de gènere per a menors?”, “Doneu suport a la introducció sense restriccions de contingut de mitjans sexuals als menors d’edat que afecti el seu desenvolupament?” i “Doneu suport a la visualització de contingut multimèdia sensible al gènere als menors?”

El No s’ha imposat amb claredat a totes les opcions i Orbán ha obtingut el suport popular necessari per restringir drets del col·lectiu LGTBI i posar límits a les polítiques progressistes sobre la identitat de gènere i l’orientació sexual, ja que el govern hongarès vincula aquests avenços amb la pornografia i la perversió moral.