El govern espanyol demana al Parlament Europeu que permeti l’ús del català

El govern espanyol ha demanat per carta al Parlament Europeu que es pugui parlar català, gallec i euskera als plens de l’Eurocambra, tal com avançar La Vanguardia. Es tracta d’un dels acords que va arribar l’executiu espanyol amb el Govern de la Generalitat a la taula de diàleg. El govern espanyol es va comprometre amb la Generalitat a tornar a demanar al Parlament Europeu que tornés a obrir el debat perquè les llengües cooficials de l’Estat també es poguessin utilitzar en els plens.

Era fonamental que el govern espanyol fes aquesta petició, tot i que també ho poden sol·licitar eurodiputats. Ara, la mesa de l’Eurocambra haurà de triar la data en la qual s’ha de discutir a fons la qüestió.

Una moment de la reunió de la taula de diàleg / Govern

Ara, depèn de la mesa de l’Eurocambra

La carta en qüestió, presentada pel ministeri de Política Territorial, amb la firma del ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, defensa l’ús del català, l’euskera i el gallec a l’Eurocambra, amb l’objectiu de la “demanda de transparència i de millores en la participació ciutadana en les institucions de la Unió Europea”. El govern espanyol, alhora, es compromet a fer-se càrrec dels costos de la traducció i “s’obre a negociar els detalls pràctics de la posada en marxa” i proposen que s’inclogui en un acord administratiu.

L’últim cop que es va tractar aquesta qüestió va ser l’any 2005, quan el govern espanyol, liderat pel socialista José Luís Rodríguez Zapatero, va fer exactament la mateixa petició. Aleshores, la Mesa de l’Eurocambra va tombar la petició. Ara mateix, la Mesa està formada per una majoria conservadora, fet que podria dificultar que tirés endavant, ja que el Partit Popular forma part d’aquest grup.

Pendents del català al Senat

El govern espanyol també es va comprometre amb el Govern d’ampliar l’ús de les llengües cooficials al Senat. Ara mateix, hi ha una proposta sobre la taula de Junts per Catalunya, que ja havia fet abans que es reunís la taula de diàleg el passat mes de juliol. Es desconeix si el govern espanyol aprovarà la reforma al Senat amb la proposta de Junts, o en presentarà una altra per separada. En tot cas, ara mateix està paralitzada, ja que el PSOE la prorroga cada setmana.